Україна
Клієнти ПриватБанку можуть отримати за платежі 25 тис. грн

Клієнти ПриватБанку можуть отримати за платежі 25 тис. грн

Ua ru
Дата публікації: 26 грудня 2025 06:01
ПриватБанк розіграє призи від 25 тис. грн за онлайн-платежі — подробиці
Застосунок Приват24. Фото: Новини.LIVE

Для клієнтів держфінустанови "ПриватБанк" доступна акція, в рамках якої за здійснення різноманітних платежів з'явиться шанс отримати винагороду від 25 тис. грн. Вона поширюється на власників карт Mastercard банку. 

Така інформація міститься на офіційному порталі державної банківської фінустанови.

Читайте також:

Розіграш винагород від 25 тис. грн у ПриватБанку 

За даними пресцентру банку, українці за виконання певних умов зможуть отримати право долучитися до розіграшу фінансової винагороди від 25 тис. до 100 тис. грн.

За кожні сім оплат карткою Mastercard через меню "Платежі" у вебверсії чи мобільному застосунку "Приват24" з'явиться шанс виграти подарунок.

На переможців чекатимуть такі види винагород:

  1. 25 тис. грн (п'ять переможців на місяць; загалом за дію акції оберуть 15 переможців);
  2. 50 тис. грн (два переможці на місяць; загалом буде шість);
  3. 100 тис. грн (один переможець на місяць; загалом передбачається три).

В акції беруть участь різноманітні платежі (автоплатежі враховуються):

  • оплата комунальних послуг;
  • сплата штрафів, податків;
  • оплата навчання в школі/дитсадку/виші;
  • благодійні внески;
  • оплата товарів і послуг на рахунок ФОП/юридичної особи.

Як долучитися до акції з розіграшу винагород

Взяти участь в акції зможуть повнолітні клієнти ПриватБанку, які мають ідентифікаційний код та активну картку Mastercard. Потрібно виконати такі кроки:

  • клієнти банку мають зареєструватися на порталі з відповідною акцією;
  • здійснити щонайменше сім платежів карткою Mastercard;
  • дочекатися щомісячного розіграшу призів.

Переможців визначать за допомогою ресурсу Random.org. Результати публікуватимуть на сторінці акції. Сповіщення переможцям надсилатимуть у мобільний застосунок "Приват24".

Раніше ми писали, що ПриватБанк змінить деякі правила в наданні послуг з нового року. Для одного із сервісів встановлять тариф у розмірі 80 грн.   

Також ми розповідали, що в ПриватБанку діє програма нарахування кешбеків за деякі перекази. В її рамках громадяни зможуть отримати компенсації до 100 тис. грн

ПриватБанк гроші банки банківські карти банківські рахунки
Ксенія Симонова - Редактор
Автор:
Ксенія Симонова
