Для клієнтів ПриватБанку розширили можливості — подробиці

У ПриватБанку доступна нова послуга — що варто знати
Для клієнтів державного "ПриватБанку" доступна можливість купівлі віртуальної SIM-картки від операторів Kyivstar та lifecell. У фінустанові пояснили, як легко перейти на таку картку у своєму мобільному застосунку "Приват24".
Про це інформує пресслужба банку.
Детальніше про новий сервіс у Приват24
Як повідомляють у фінустанові, послуга з отримання цифрової SIM-карти дозволить користувачам легко та швидко перейти на віртуальну картку без потреби її фізичної заміни.
Так, eSIM не вимагає фізичної заміни картки, вона вбудована у сам пристрій.
При цьому активується цифрова SIM-картка через програмне забезпечення, без потреби вставляти чи виймати справжню картку.
Серед додаткових можливостей — eSIM дасть змогу використовувати одночасно кілька номерів та поєднувати фізичну SIM із цифровою.
Також вона передбачає поліпшену безпеку — у разі втрати пристрою eSIM не можна буде вийняти чи замінити.
Як перейти на eSIM у ПриватБанку
Для того, щоб придбати цифрову SIM-карту, потрібно зайти в розділ eSIM, у застосунок "Приват24":
- перейти в розділ "Ще";
- вибрати "eSIM";
- обрати оператора та тариф (Kyivstar або lifecell);
- оплатити банківською карткою;
- отримати QR-код на е-пошту або через чат "Приват24";
- потрібно активувати eSIM в смартфоні, відсканувавши QR-код.
Раніше ми писали, що на різні способи зняття готівки у ПриватБанку встановлені обмеження. Зокрема, у банкоматі з картки — не більше 20 тис. грн на три години, 100 тис. грн — на добу.
Також повідомлялося, що в ПриватБанку надана можливість отримати кешбек за перекази з карткою Mastercard. В рамках акції клієнтам повернуть 500 грн.
Читайте Новини.LIVE!