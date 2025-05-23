Для клієнтів ПриватБанку розширили можливості — подробиці

Мобільний застосунок ПриватБанку. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Для клієнтів державного "ПриватБанку" доступна можливість купівлі віртуальної SIM-картки від операторів Kyivstar та lifecell. У фінустанові пояснили, як легко перейти на таку картку у своєму мобільному застосунку "Приват24".

Про це інформує пресслужба банку.

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Як повідомляють у фінустанові, послуга з отримання цифрової SIM-карти дозволить користувачам легко та швидко перейти на віртуальну картку без потреби її фізичної заміни.

Так, eSIM не вимагає фізичної заміни картки, вона вбудована у сам пристрій.

При цьому активується цифрова SIM-картка через програмне забезпечення, без потреби вставляти чи виймати справжню картку.

Серед додаткових можливостей — eSIM дасть змогу використовувати одночасно кілька номерів та поєднувати фізичну SIM із цифровою.

Також вона передбачає поліпшену безпеку — у разі втрати пристрою eSIM не можна буде вийняти чи замінити.

Ілюстрація. Джерело: ПриватБанк

Як перейти на eSIM у ПриватБанку

Для того, щоб придбати цифрову SIM-карту, потрібно зайти в розділ eSIM, у застосунок "Приват24":

перейти в розділ "Ще";

вибрати "eSIM";

обрати оператора та тариф (Kyivstar або lifecell);

оплатити банківською карткою;

отримати QR-код на е-пошту або через чат "Приват24";

потрібно активувати eSIM в смартфоні, відсканувавши QR-код.

Раніше ми писали, що на різні способи зняття готівки у ПриватБанку встановлені обмеження. Зокрема, у банкоматі з картки — не більше 20 тис. грн на три години, 100 тис. грн — на добу.

Також повідомлялося, що в ПриватБанку надана можливість отримати кешбек за перекази з карткою Mastercard. В рамках акції клієнтам повернуть 500 грн.