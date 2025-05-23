Для клиентов ПриватБанка расширили возможности — подробности

Мобильное приложение ПриватБанка. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Для клиентов государственного "ПриватБанка" доступна возможность покупки виртуальной SIM-карты от операторов Kyivstar и lifecell. В финучреждении объяснили, как легко перейти на такую карту в своем мобильном приложении "Приват24".

Об этом информирует пресс-служба банка.

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Как сообщают в финучреждении, услуга по получению цифровой SIM-карты позволит пользователям легко и быстро перейти на виртуальную карту без необходимости ее физической замены.

Так, eSIM не требует физической замены карты, она встроена в само устройство.

При этом активируется цифровая SIM-карта через программное обеспечение, без необходимости вставлять или вынимать настоящую карту.

Среди дополнительных возможностей — eSIM позволит использовать одновременно несколько номеров и сочетать физическую SIM с цифровой.

Также она предусматривает улучшенную безопасность — в случае потери устройства eSIM нельзя будет вынуть или заменить.

Иллюстрация. Источник: ПриватБанк

Как перейти на eSIM в ПриватБанке

Для того, чтобы приобрести цифровую SIM-карту, нужно зайти в раздел eSIM в приложении "Приват24":

перейти в раздел "Еще";

выбрать "eSIM";

выбрать оператора и тариф (Kyivstar или lifecell);

оплатить банковской картой;

получить QR-код на е-почту или через чат "Приват24";

нужно активировать eSIM в смартфоне, отсканировав QR-код.

Ранее мы писали, что на различные способы снятия наличных в ПриватБанке установлены ограничения. В частности, в банкомате с карты — не более 20 тыс. грн в три часа, 100 тыс. грн — в сутки.

Также сообщалось, что в ПриватБанке предоставлена возможность получить кэшбек за переводы с картой Mastercard. В рамках акции клиентам вернут 500 грн.