Для клиентов ПриватБанка расширили возможности — подробности

В ПриватБанке доступна новая услуга — что стоит знать
Для клиентов государственного "ПриватБанка" доступна возможность покупки виртуальной SIM-карты от операторов Kyivstar и lifecell. В финучреждении объяснили, как легко перейти на такую карту в своем мобильном приложении "Приват24".
Об этом информирует пресс-служба банка.
Подробнее о новом сервисе в Приват24
Как сообщают в финучреждении, услуга по получению цифровой SIM-карты позволит пользователям легко и быстро перейти на виртуальную карту без необходимости ее физической замены.
Так, eSIM не требует физической замены карты, она встроена в само устройство.
При этом активируется цифровая SIM-карта через программное обеспечение, без необходимости вставлять или вынимать настоящую карту.
Среди дополнительных возможностей — eSIM позволит использовать одновременно несколько номеров и сочетать физическую SIM с цифровой.
Также она предусматривает улучшенную безопасность — в случае потери устройства eSIM нельзя будет вынуть или заменить.
Как перейти на eSIM в ПриватБанке
Для того, чтобы приобрести цифровую SIM-карту, нужно зайти в раздел eSIM в приложении "Приват24":
- перейти в раздел "Еще";
- выбрать "eSIM";
- выбрать оператора и тариф (Kyivstar или lifecell);
- оплатить банковской картой;
- получить QR-код на е-почту или через чат "Приват24";
- нужно активировать eSIM в смартфоне, отсканировав QR-код.
Ранее мы писали, что на различные способы снятия наличных в ПриватБанке установлены ограничения. В частности, в банкомате с карты — не более 20 тыс. грн в три часа, 100 тыс. грн — в сутки.
Также сообщалось, что в ПриватБанке предоставлена возможность получить кэшбек за переводы с картой Mastercard. В рамках акции клиентам вернут 500 грн.
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