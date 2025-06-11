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Головна Фінанси У ПриватБанку дали поради захисту карток від шахраїв — подробиці

У ПриватБанку дали поради захисту карток від шахраїв — подробиці

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Дата публікації: 11 червня 2025 07:01
Безпека карток ПриватБанку — як уникнути загрози втрати коштів
Банківська картка у руці. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Державний ПриватБанк дав рекомендації, як громадянам захистити банківські картки. Знання певних правил дозволить безпечно розраховуватися ними в різних ситуаціях без загрози шахрайських списань.

Про це повідомила пресслужба банку.

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Правила безпечного користування карткою ПриватБанку

Як зазначають у фінустанові, щоб убезпечити свої кошти на рахунках у ПриватБанку, необхідно дотримуватися кількох правил. Зокрема, не варто записувати ПІН-код на пластиковій картці чи на аркушах поряд з карткою, адже у разі її крадіжки або втрати сторонні особи зможуть безперешкодно зняти кошти.

Під час зняття готівкових коштів в банкоматі потрібно дотримуватися наступних рекомендацій:

  • якщо необхідно зняти гроші, то треба вибирати надійні банкомати, краще у самих у відділеннях чи торгових центрах;
  • під час введення ПІН-коду необхідно прикривати клавіатуру долонею. За можливості краще використовувати послугу зняття коштів без картки.

У разі втрати картки або її викрадення — не варто зволікати, а відразу необхідно заблокувати її або номер фінансового телефону. Також потрібно повідомити фінустанову, якщо на фінансовий номер телефонували сторонні особи та хотіли отримати особисті дані (CVV2-код, паролі, ПІН-код) або якщо особиста інформація стала відома третім особам.

Правила інформування банку про шахрайство

Як зазначають у ПриватБанку, клієнтам доступні кілька способів сповістити фінустанову про спроби шахрайства. 

Зокрема, можна подати звернення про шахрайство наступним чином:

  • у телефонному режимі за номером 3700;
  • у чаті "Допомога Онлайн";
  • у відділенні банку.

Залишити звернення у застосунку "Приват24" можна за інструкцією:

  • обрати в меню "Комунікації";
  • знайти пункт "Повідомити про шахрайство";
  • обрати зі списку свою ситуацію;
  • написати номер телефона, з якого могли дзвонити шахраї;
  • обрати пункт "Продовжити";
  • внести інформацію та вибрати картку, за якою були розголошені дані;
  • можна додати подробиці та натиснути "Продовжити".

Нагадаємо, клієнти ПриватБанку мають подбати про безпеку даних на телефоні та свого фінансового номера з метою захисту від шахраїв. У банку дали кілька рекомендацій. 

Раніше ми розповідали, що у ПриватБанку запрацював єдиний короткий номер 3700. Такий підхід дозволить зберегти кошти клієнтів від шахраїв. 

ПриватБанк банки шахрайство банківські карти банківські рахунки
Ксенія Симонова - Редактор
Автор:
Ксенія Симонова
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