Безпека карток ПриватБанку — як уникнути загрози втрати коштів

Банківська картка у руці. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Державний ПриватБанк дав рекомендації, як громадянам захистити банківські картки. Знання певних правил дозволить безпечно розраховуватися ними в різних ситуаціях без загрози шахрайських списань.

Про це повідомила пресслужба банку.

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Правила безпечного користування карткою ПриватБанку

Як зазначають у фінустанові, щоб убезпечити свої кошти на рахунках у ПриватБанку, необхідно дотримуватися кількох правил. Зокрема, не варто записувати ПІН-код на пластиковій картці чи на аркушах поряд з карткою, адже у разі її крадіжки або втрати сторонні особи зможуть безперешкодно зняти кошти.

Під час зняття готівкових коштів в банкоматі потрібно дотримуватися наступних рекомендацій:

якщо необхідно зняти гроші, то треба вибирати надійні банкомати, краще у самих у відділеннях чи торгових центрах;

під час введення ПІН-коду необхідно прикривати клавіатуру долонею. За можливості краще використовувати послугу зняття коштів без картки.

У разі втрати картки або її викрадення — не варто зволікати, а відразу необхідно заблокувати її або номер фінансового телефону. Також потрібно повідомити фінустанову, якщо на фінансовий номер телефонували сторонні особи та хотіли отримати особисті дані (CVV2-код, паролі, ПІН-код) або якщо особиста інформація стала відома третім особам.

Правила інформування банку про шахрайство

Як зазначають у ПриватБанку, клієнтам доступні кілька способів сповістити фінустанову про спроби шахрайства.

Зокрема, можна подати звернення про шахрайство наступним чином:

у телефонному режимі за номером 3700;

у чаті "Допомога Онлайн";

у відділенні банку.

Залишити звернення у застосунку "Приват24" можна за інструкцією:

обрати в меню "Комунікації";

знайти пункт "Повідомити про шахрайство";

обрати зі списку свою ситуацію;

написати номер телефона, з якого могли дзвонити шахраї;

обрати пункт "Продовжити";

внести інформацію та вибрати картку, за якою були розголошені дані;

можна додати подробиці та натиснути "Продовжити".

Нагадаємо, клієнти ПриватБанку мають подбати про безпеку даних на телефоні та свого фінансового номера з метою захисту від шахраїв. У банку дали кілька рекомендацій.

Раніше ми розповідали, що у ПриватБанку запрацював єдиний короткий номер 3700. Такий підхід дозволить зберегти кошти клієнтів від шахраїв.