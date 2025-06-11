Безпека карток ПриватБанку — як уникнути загрози втрати коштів

У ПриватБанку дали поради захисту карток від шахраїв — подробиці
Державний ПриватБанк дав рекомендації, як громадянам захистити банківські картки. Знання певних правил дозволить безпечно розраховуватися ними в різних ситуаціях без загрози шахрайських списань.
Про це повідомила пресслужба банку.
Правила безпечного користування карткою ПриватБанку
Як зазначають у фінустанові, щоб убезпечити свої кошти на рахунках у ПриватБанку, необхідно дотримуватися кількох правил. Зокрема, не варто записувати ПІН-код на пластиковій картці чи на аркушах поряд з карткою, адже у разі її крадіжки або втрати сторонні особи зможуть безперешкодно зняти кошти.
Під час зняття готівкових коштів в банкоматі потрібно дотримуватися наступних рекомендацій:
- якщо необхідно зняти гроші, то треба вибирати надійні банкомати, краще у самих у відділеннях чи торгових центрах;
- під час введення ПІН-коду необхідно прикривати клавіатуру долонею. За можливості краще використовувати послугу зняття коштів без картки.
У разі втрати картки або її викрадення — не варто зволікати, а відразу необхідно заблокувати її або номер фінансового телефону. Також потрібно повідомити фінустанову, якщо на фінансовий номер телефонували сторонні особи та хотіли отримати особисті дані (CVV2-код, паролі, ПІН-код) або якщо особиста інформація стала відома третім особам.
Правила інформування банку про шахрайство
Як зазначають у ПриватБанку, клієнтам доступні кілька способів сповістити фінустанову про спроби шахрайства.
Зокрема, можна подати звернення про шахрайство наступним чином:
- у телефонному режимі за номером 3700;
- у чаті "Допомога Онлайн";
- у відділенні банку.
Залишити звернення у застосунку "Приват24" можна за інструкцією:
- обрати в меню "Комунікації";
- знайти пункт "Повідомити про шахрайство";
- обрати зі списку свою ситуацію;
- написати номер телефона, з якого могли дзвонити шахраї;
- обрати пункт "Продовжити";
- внести інформацію та вибрати картку, за якою були розголошені дані;
- можна додати подробиці та натиснути "Продовжити".
Нагадаємо, клієнти ПриватБанку мають подбати про безпеку даних на телефоні та свого фінансового номера з метою захисту від шахраїв. У банку дали кілька рекомендацій.
Раніше ми розповідали, що у ПриватБанку запрацював єдиний короткий номер 3700. Такий підхід дозволить зберегти кошти клієнтів від шахраїв.
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