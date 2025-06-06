ПриватБанк запровадив єдиний номер 3700 — як це працюватиме

Мобільний застосунок ПриватБанку. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Державний "ПриватБанк" з метою захисту клієнтів від шахраїв запровадив новий стандарт комунікації. З червня 2025 року представники фінустанови здійснюватимуть телефонні дзвінки по Україні виключно з єдиного короткого номера 3700.

Про це інформує пресслужба банку.

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"Дзвінки клієнтської підтримки та бізнес комунікації від ПриватБанку для роздрібних клієнтів по всій Україні ми робимо з короткого сервісного номера контактного центру банку 3700", — йдеться у повідомленні.

За словами члена правління ПриватБанку з питань роздрібного бізнесу Дмитра Мусієнка, відповідні зміни дозволять ретельніше протидіяти шахрайським схемам у сфері фінпослуг та підвищать довіру громадян до комунікації з фінустановою.

"Безпека клієнтів — наш пріоритет, стандартизуючи дзвінки з єдиного номеру контактного центру, ми хочемо забезпечити впевненість клієнтів у тому, що вони спілкуються з офіційним представником банку", — наголосив він.

Таким чином, всі сервісні дзвінки за номером 3700 надходитимуть клієнтам в Україні на фінансові номери мобільних операторів:

Київстар;

Vodafone;

Lifecell.

Інші канали зв'язку з банком та як перевірити номер

У банку зауважили, що основним сервісним номером для спілкування з клієнтами буде 3700, однак за необхідності комунікації можуть здійснюватися також з інших номерів.

Щоб убезпечити себе від шахраїв, клієнту нададуть можливість перевірити приналежність номера банку на порталі чи в застосунку "Приват24":

Для цього необхідно:

знайти в меню "Комунікації";

натиснути "Дзвінки";

перевірити номер телефону.

Корпоративним клієнтам дзвінки надалі будуть надходити від персональних менеджерів.

"Також ПриватБанк вчергове звертає увагу клієнтів, що банк ніколи не дзвонить клієнтам у месенджерах Telegram, Viber та інших. Якщо вам подзвонили у месенджер та представились працівником банку — ймовірно це шахраї", — додали у пресслужбі.

Раніше ми повідомляли, що ПриватБанк стягує комісію, якщо хоча б один із рахунків став неактивним. Така плата передбачена за "обслуговування неактивних рахунків".

Також розповідали, що в клієнтів ПриватБанку іноді виникають труднощі з оплатою карткою. Йдеться про затримки у списанні коштів, зокрема, під час оплати за проїзд у метрополітені.