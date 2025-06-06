ПриватБанк запровадив єдиний номер 3700 — як це працюватиме

ПриватБанк посилив безпеку — які зміни запровадили в червні
Державний "ПриватБанк" з метою захисту клієнтів від шахраїв запровадив новий стандарт комунікації. З червня 2025 року представники фінустанови здійснюватимуть телефонні дзвінки по Україні виключно з єдиного короткого номера 3700.
Про це інформує пресслужба банку.
Детальніше про новий підхід у комунікації в ПриватБанку
"Дзвінки клієнтської підтримки та бізнес комунікації від ПриватБанку для роздрібних клієнтів по всій Україні ми робимо з короткого сервісного номера контактного центру банку 3700", — йдеться у повідомленні.
За словами члена правління ПриватБанку з питань роздрібного бізнесу Дмитра Мусієнка, відповідні зміни дозволять ретельніше протидіяти шахрайським схемам у сфері фінпослуг та підвищать довіру громадян до комунікації з фінустановою.
"Безпека клієнтів — наш пріоритет, стандартизуючи дзвінки з єдиного номеру контактного центру, ми хочемо забезпечити впевненість клієнтів у тому, що вони спілкуються з офіційним представником банку", — наголосив він.
Таким чином, всі сервісні дзвінки за номером 3700 надходитимуть клієнтам в Україні на фінансові номери мобільних операторів:
- Київстар;
- Vodafone;
- Lifecell.
Інші канали зв'язку з банком та як перевірити номер
У банку зауважили, що основним сервісним номером для спілкування з клієнтами буде 3700, однак за необхідності комунікації можуть здійснюватися також з інших номерів.
Щоб убезпечити себе від шахраїв, клієнту нададуть можливість перевірити приналежність номера банку на порталі чи в застосунку "Приват24":
Для цього необхідно:
- знайти в меню "Комунікації";
- натиснути "Дзвінки";
- перевірити номер телефону.
Корпоративним клієнтам дзвінки надалі будуть надходити від персональних менеджерів.
"Також ПриватБанк вчергове звертає увагу клієнтів, що банк ніколи не дзвонить клієнтам у месенджерах Telegram, Viber та інших. Якщо вам подзвонили у месенджер та представились працівником банку — ймовірно це шахраї", — додали у пресслужбі.
Раніше ми повідомляли, що ПриватБанк стягує комісію, якщо хоча б один із рахунків став неактивним. Така плата передбачена за "обслуговування неактивних рахунків".
Також розповідали, що в клієнтів ПриватБанку іноді виникають труднощі з оплатою карткою. Йдеться про затримки у списанні коштів, зокрема, під час оплати за проїзд у метрополітені.
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