Перекази в ПриватБанку — як отримати кешбек до 5 тис. гривень

Банківський застосунок на смартфоні. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

До 27 вересня 2025 року за грошові перекази з карток Visa державної фінустанови "ПриватБанк" можна отримувати бонуси. В рамках акції клієнти зможуть претендувати щомісяця на кешбек до 5 тис. грн.

Про це йдеться на порталі фінустанови.

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Деталі акції з надання кешбеку у ПриватБанку

Згідно з інформацією банку, за надсилання чи отримання міжнародних грошових переказів на суму від 500 грн (в еквіваленті) з карткою Visa від ПриватБанку щомісяця можна брати участь у розіграші з повернення кешбеку.

За правилами, одному учаснику акції на кожному з етапів розіграшу буде доступна можливість отримати або 500, або 5 тис. грн.

При цьому в акції можуть брати всі види термінових грошових переказів і міжнародних платежів, отримані чи надіслані через ПриватБанк.

Зокрема, SWIFT-перекази, перекази Western Union, MoneyGram, Ria, IntelExpress, PrivatMoney, Meest, перекази від партнерів PrivatMoney — ZEN.COM, Remitbee, Neema, Paysera, міжнародні Р2Р-перекази із картки на картку Visa через Приват24, перекази Wise, TransferGo, Payoneer, платежі PayPal, Paysend, Revolut, Fin.do, Google, UpWork, Facebook, грошова допомога від міжнародних благодійних організацій у вигляді переказу.

Чим більше буде переказів, тим більше буде шансів на виграш.

Скриншот. Джерело: ПриватБанк

Як почати отримувати кешбек

До участі в акції допускають виключно повнолітніх клієнтів, які вже мають ідентифікаційний код та активну картку Visa від ПриватБанку (картку для виплат, картку "Універсальна", "Універсальна Gold", преміальну картку).

Щоб долучитися до розіграшу грошових призів, необхідно:

зареєструватися в акції;

отримати чи надіслати міжнародний грошовий переказ із карткою Visa від цього банку на суму, що перевищує 500 грн (в еквіваленті).

На учасників акції чекатиме така винагорода:

для 1 тис. клієнтів виплатять кешбек у 500 грн (по 250 переможців щомісяця);

для 100 клієнтів нарахують кешбек у 5 тис. грн (по 25 переможців щомісяця).

"Один учасник акції може на кожному етапі отримувати кешбек у розмірі 500 або 5 000 грн. Максимальна сума кешбеку не обмежується", — повідомляють у банку.

Нагадаємо, у червні 2025 року у ПриватБанку запрацювали нові обмеження на грошові перекази. Відомо, яких платежів не торкнуться ліміти.

Раніше ми розповідали, що ПриватБанк стягує додаткову комісію за неактивні рахунки. Відомо, як не переплачувати 20 грн/міс. за кожен рахунок.