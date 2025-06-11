Видео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Армия Новости Экономика Спорт Видео
ИндустрииЕвровидение1ПогодаВойскоПромоВкусITУкраина АрхивРецепты АрхивМодаШоу-бизнес --Шоу-бизнес АрхивЗвездыМетеоМирЭксклюзивХроникиТЦК та СПВоенныйВойна 2024СпортДеньгиНаукаСветРезервСегодняКиноШтабОгоДомАктуальноМобилизацияВоенная экономикаWowВСУНедвижимостьФинансистЖивотныеСадАрмияSuperВойнаТехнологииОбществоНовости дняЭкономистКурсЛайфхакиЕдаПроисшествияТуризмРынок трудаЭкономикаУкраинаКомбатДемобилизацияФинансыИнвестицииSmartЭкономика 2024ПсихологияЕвровидениеКухняАвтоТЦКВалютаLifeПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +Шоу-бизнесТехноПраздникиМедцентрПолитикаЛьвовРецепты

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Рецепты
Мода
Психология
Дом
Кино
Авто
Туризм
Спорт
Метео
Технологии
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Финансы В ПриватБанке дали советы защиты карт от мошенников — подробности

В ПриватБанке дали советы защиты карт от мошенников — подробности

Ua en ru
Дата публикации 11 июня 2025 07:01
Безопасность карт ПриватБанке — как избежать угрозы потери средств
Банковская карта в руке. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Государственный "ПриватБанк" дал рекомендации, как гражданам защитить банковские карты. Знание определенных правил позволит безопасно рассчитываться ими в различных ситуациях без угрозы мошеннических списаний.

Об этом сообщила пресс-служба банка.

Реклама
Читайте также:

Правила безопасного пользования картой ПриватБанка

Как отмечают в финучреждении, чтобы обезопасить свои средства на счетах в ПриватБанке, необходимо придерживаться нескольких правил. В частности, не стоит записывать ПИН-код на пластиковой карте или на листах рядом с картой, ведь в случае ее кражи или потери посторонние лица смогут беспрепятственно снять средства.

При снятии наличных средств в банкомате нужно придерживаться следующих рекомендаций:

  • если необходимо снять деньги, то надо выбирать надежные банкоматы, лучше в самих в отделениях или торговых центрах;
  • во время ввода ПИН-кода необходимо прикрывать клавиатуру ладонью. По возможности лучше использовать услугу снятия средств без карты.

В случае потери карты или ее похищения — не стоит медлить, а сразу необходимо заблокировать ее или номер финансового телефона. Также нужно сообщить в финучреждение, если на финансовый номер звонили посторонние лица и хотели получить личные данные (CVV2-код, пароли, ПИН-код), или если личная информация стала известна третьим лицам.

Правила информирования банка о мошенничестве

Как отмечают в ПриватБанке, клиентам доступны несколько способов известить финучреждение о попытках мошенничества.

В частности, можно подать обращение о мошенничестве следующим образом:

  • в телефонном режиме по номеру 3700;
  • в чате "Помощь Онлайн";
  • в отделении банка.

Оставить обращение в приложении "Приват24" можно по инструкции:

  • выбрать в меню "Коммуникации";
  • найти пункт "Сообщить о мошенничестве";
  • выбрать из списка свою ситуацию;
  • написать номер телефона, с которого могли звонить мошенники;
  • выбрать пункт "Продолжить";
  • внести информацию и выбрать карту, по которой были разглашены данные;
  • можно добавить подробности и нажать "Продолжить".

Напомним, клиенты ПриватБанка должны позаботиться о безопасности данных на телефоне и своего финансового номера с целью защиты от мошенников. В банке дали несколько рекомендаций.

Ранее мы рассказывали, что в ПриватБанке заработал единый короткий номер 3700. Такой подход позволит сохранить средства клиентов от мошенников.

ПриватБанк банки мошенничество банковские карты банковские счета
Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
1 /

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации