Безопасность карт ПриватБанке — как избежать угрозы потери средств

В ПриватБанке дали советы защиты карт от мошенников — подробности
Государственный "ПриватБанк" дал рекомендации, как гражданам защитить банковские карты. Знание определенных правил позволит безопасно рассчитываться ими в различных ситуациях без угрозы мошеннических списаний.
Об этом сообщила пресс-служба банка.
Правила безопасного пользования картой ПриватБанка
Как отмечают в финучреждении, чтобы обезопасить свои средства на счетах в ПриватБанке, необходимо придерживаться нескольких правил. В частности, не стоит записывать ПИН-код на пластиковой карте или на листах рядом с картой, ведь в случае ее кражи или потери посторонние лица смогут беспрепятственно снять средства.
При снятии наличных средств в банкомате нужно придерживаться следующих рекомендаций:
- если необходимо снять деньги, то надо выбирать надежные банкоматы, лучше в самих в отделениях или торговых центрах;
- во время ввода ПИН-кода необходимо прикрывать клавиатуру ладонью. По возможности лучше использовать услугу снятия средств без карты.
В случае потери карты или ее похищения — не стоит медлить, а сразу необходимо заблокировать ее или номер финансового телефона. Также нужно сообщить в финучреждение, если на финансовый номер звонили посторонние лица и хотели получить личные данные (CVV2-код, пароли, ПИН-код), или если личная информация стала известна третьим лицам.
Правила информирования банка о мошенничестве
Как отмечают в ПриватБанке, клиентам доступны несколько способов известить финучреждение о попытках мошенничества.
В частности, можно подать обращение о мошенничестве следующим образом:
- в телефонном режиме по номеру 3700;
- в чате "Помощь Онлайн";
- в отделении банка.
Оставить обращение в приложении "Приват24" можно по инструкции:
- выбрать в меню "Коммуникации";
- найти пункт "Сообщить о мошенничестве";
- выбрать из списка свою ситуацию;
- написать номер телефона, с которого могли звонить мошенники;
- выбрать пункт "Продолжить";
- внести информацию и выбрать карту, по которой были разглашены данные;
- можно добавить подробности и нажать "Продолжить".
Напомним, клиенты ПриватБанка должны позаботиться о безопасности данных на телефоне и своего финансового номера с целью защиты от мошенников. В банке дали несколько рекомендаций.
Ранее мы рассказывали, что в ПриватБанке заработал единый короткий номер 3700. Такой подход позволит сохранить средства клиентов от мошенников.
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