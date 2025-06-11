Безопасность карт ПриватБанке — как избежать угрозы потери средств

Банковская карта в руке. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Государственный "ПриватБанк" дал рекомендации, как гражданам защитить банковские карты. Знание определенных правил позволит безопасно рассчитываться ими в различных ситуациях без угрозы мошеннических списаний.

Об этом сообщила пресс-служба банка.

Реклама

Читайте также:

Правила безопасного пользования картой ПриватБанка

Как отмечают в финучреждении, чтобы обезопасить свои средства на счетах в ПриватБанке, необходимо придерживаться нескольких правил. В частности, не стоит записывать ПИН-код на пластиковой карте или на листах рядом с картой, ведь в случае ее кражи или потери посторонние лица смогут беспрепятственно снять средства.

При снятии наличных средств в банкомате нужно придерживаться следующих рекомендаций:

если необходимо снять деньги, то надо выбирать надежные банкоматы, лучше в самих в отделениях или торговых центрах;

во время ввода ПИН-кода необходимо прикрывать клавиатуру ладонью. По возможности лучше использовать услугу снятия средств без карты.

В случае потери карты или ее похищения — не стоит медлить, а сразу необходимо заблокировать ее или номер финансового телефона. Также нужно сообщить в финучреждение, если на финансовый номер звонили посторонние лица и хотели получить личные данные (CVV2-код, пароли, ПИН-код), или если личная информация стала известна третьим лицам.

Правила информирования банка о мошенничестве

Как отмечают в ПриватБанке, клиентам доступны несколько способов известить финучреждение о попытках мошенничества.

В частности, можно подать обращение о мошенничестве следующим образом:

в телефонном режиме по номеру 3700;

в чате "Помощь Онлайн";

в отделении банка.

Оставить обращение в приложении "Приват24" можно по инструкции:

выбрать в меню "Коммуникации";

найти пункт "Сообщить о мошенничестве";

выбрать из списка свою ситуацию;

написать номер телефона, с которого могли звонить мошенники;

выбрать пункт "Продолжить";

внести информацию и выбрать карту, по которой были разглашены данные;

можно добавить подробности и нажать "Продолжить".

Напомним, клиенты ПриватБанка должны позаботиться о безопасности данных на телефоне и своего финансового номера с целью защиты от мошенников. В банке дали несколько рекомендаций.

Ранее мы рассказывали, что в ПриватБанке заработал единый короткий номер 3700. Такой подход позволит сохранить средства клиентов от мошенников.