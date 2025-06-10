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Головна Фінанси Захист від шахраїв — що треба знати про фінансовий номер

Захист від шахраїв — що треба знати про фінансовий номер

Ua en ru
Дата публікації: 10 червня 2025 07:01
У ПриватБанку дали поради, як зберегти від шахраїв дані на смартфоні
Мобільний застосунок ПриватБанку. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

У держфінустанові "ПриватБанк" дали поради, як зберегти дані на смартфоні, а також фінансовий номер з метою захисту коштів клієнтів. Завдяки їм шахраї можуть отримати доступ до банківських акаунтів громадян. 

Про це йдеться в офіційній інформації банку.

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Захист фінансового номера у ПриватБанку

Як зазначають у фінустанові, фінансовий номер, що підв’язаний до банківських рахунків, потребує особливого захисту. Для цього необхідно знати кілька правил:

  • використовувати ПІН-код для захисту SIM-картки;
  • замінити пароль картки мобільного номера на власний, який у разі втрати або крадіжки телефона вбереже номер;
  • надати мобільному оператору більше інформації про себе. Для цього потрібно звернутися до відділення оператора, щоб додати деякі дані власника, копію паспорта громадянина. Це дозволить захистити картку у разі спроб її перевипуску.

У випадку, якщо клієнт втратив чи загубив телефон, необхідно:

  • терміново зателефонувати в банк на номер 3700 (безплатно з мобільного) і заблокувати картки та номер телефону;
  • зв’язатися з мобільним оператором для того, щоб заблокувати SIM-картку. 

Як повідомити банк про спроби шахрайства 

У ПриватБанку повідомляють, що клієнти мають самостійно повідомити банк про спроби шахрайства. Так, якщо телефонували сторонні особи та намагалися отримати особисті дані (CVV2-код, паролі, ПІН-код) або особисті відомості вже стали відомі третім особам, необхідно повідомити про це фінустанові.

Для того, щоб подати звернення в мобільному застосунку "Приват24", потрібно:

  • перейти в меню "Комунікації";
  • натиснути "Повідомити про шахрайство";
  • вибрати з переліку ситуацію, що трапилася;
  • вказати номер телефону, з якого, ймовірно, телефонували шахраї;
  • натиснути кнопку "Продовжити";
  • вказати дані та вибрати картку, за якою були повідомлені  відомості;
  • додати деталі ситуації та натиснути "Продовжити";
  • дотримуватися рекомендацій на екрані.

"Також подати звернення про шахрайство ви можете за телефоном 3700, у чаті "Допомога Онлайн" або у відділенні банку", — додали у фінустанові.


Раніше ми розповідали, що ПриватБанк запровадив цілодобову підтримку клієнтів. Ті, хто перебуває в Україні, може телефонувати на єдиний короткий номер 3700.  

Також ми писали, що у касах ПриватБанку видають старі банкноти американської валюти. У фінустанові запевнили, що купюри цілком придатні для операцій. 

ПриватБанк гроші банки шахрайство банківські карти
Ксенія Симонова - Редактор
Автор:
Ксенія Симонова
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