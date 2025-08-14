Відео
У ПриватБанку черговий апдейт послуг — що пропонують

Дата публікації: 14 серпня 2025 07:01
ПриватБанк пропонує додатковий дохід у 5% річних — що треба знати
Застосунок ПриватБанку. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

У держфінустанові "ПриватБанк" стало вигідніше накопичувати кошти на покупки чи на фінансову подушку безпеку. Клієнтам банку платитимуть за відповідну послугу за певних умов додатковий дохід у розмірі 5% річних. 

Про це йдеться у повідомленні пресслужби фінустанови.

Читайте також:

Що треба знати про Конверт від ПриватБанку та дохід

За інформацією держбанку, послуга Конверт є особистим рахунком у мобільному застосунку "Приват24", що передбачає додаткові функції. Він дозволяє як накопичувати гроші, так і оплачувати покупки.

За словами члена правління ПриватБанку з питань роздрібного бізнесу Дмитра Мусієнка, фінустанова почне нараховувати дохід у розмірі 5% річних на всі Конверти, якщо сума стартуватиме від 3 тис. грн. 

"Сервіс розумних накопичень Конверти є дуже ефективним і актуальним для керування власними фінансами та планування витрат, довгострокових накопичень для родинних покупок, тому банк вирішив підтримати своїх клієнтів додатковими вигодами", — повідомив представник банку.

Очікується, що відсотки на Конверти будуть нараховувати автоматично, якщо дозволятиме зазначена сума, та буде виплачуватись щомісяця. 

Окрім того, Конверт наділений унікальними властивостями, адже його можна "заклеїти" до конкретної дати чи суми, щоб поберегти гроші від необдуманих витрат. Є змога з конвертів переказувати гроші на картки, карти інших осіб та навіть на Конверти інших клієнтів.

Ще однією особливістю Конверта є змога напряму робити оплату покупок чи послуг як в торгових точках, так і в інтернеті, не переказуючи спеціально гроші на картку чи знімаючи у вигляді готівки. Це можливо, якщо додати в гаманець Google Pay чи Apple Pay.

ПриватБанк
Ілюстрація. Джерело: ПриватБанк

Як клієнтам ПриватБанку створити Конверт

Для того щоб сформувати клієнтам ПриватБанку Конверт, необхідно зробити кілька кроків. А саме:

  • вибрати або написати назву Конверта (вона буде помітна для
  • всіх, куди відбуватиметься надсилання коштів);
  • зазначити валюту UA/USD/EUR (поповнити можна тільки в його валюті, змінити не можна буде після створення);
  • додати опис, вказавши якомога більше деталей: на що збір, для кого, як витрачатимуться гроші;
  • зазначити мету Конверта;
  • вказати суму та дату закінчення накопичень;
  • можна візуалізувати Конверт, додавши зображення, що викликає емоції.

Раніше ми писали, що у ПриватБанку оновили тарифи на грошові перекази із закордонних карт через Приват24. Тепер клієнтам банку можна буде платити за такий сервіс суттєво дешевше. 

Також ми розповідали, що ПриватБанк встановить плату з нового року на одну з нині безплатних послуг. Йдеться про можливість замовлення доставки карт.   

Ксенія Симонова - Редактор
Автор:
Ксенія Симонова
