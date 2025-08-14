Видео
В ПриватБанке очередной апдейт услуг — что предлагают

В ПриватБанке очередной апдейт услуг — что предлагают

Ua ru
Дата публикации 14 августа 2025 07:01
ПриватБанк предлагает дополнительный доход в 5% годовых — что нужно знать
Приложение ПриватБанка. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

В госфинучреждении "ПриватБанк" стало выгоднее накапливать средства на покупки или на финансовую подушку безопасности. Клиентам банка будут платить за соответствующую услугу при определенных условиях дополнительный доход в размере 5% годовых.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы финучреждения.

Читайте также:

Что надо знать о Конверте от ПриватБанка и доходе

По информации госбанка, услуга Конверт является личным счетом в мобильном приложении Приват24, предусматривающим дополнительные функции. Он позволяет как накапливать деньги, так и оплачивать покупки.

По словам члена правления ПриватБанка по вопросам розничного бизнеса Дмитрия Мусиенко, финучреждение начнет начислять доход в размере 5% годовых на все Конверты, если сумма будет стартовать от 3 тыс. грн.

"Сервис разумных накоплений Конверты является очень эффективным и актуальным для управления собственными финансами и планирования расходов, долгосрочных накоплений для семейных покупок, поэтому банк решил поддержать своих клиентов дополнительными выгодами", — сообщил представитель банка.

Ожидается, что проценты на Конверты будут начисляться автоматически, если позволит указанная сумма, и будут выплачиваться ежемесячно.

Кроме того, Конверт наделен уникальными свойствами, ведь его можно "заклеить" к конкретной дате или сумме, чтобы поберечь деньги от необдуманных расходов. Есть возможность с конвертов переводить деньги на карты, карты других лиц и даже на Конверты других клиентов.

Еще одной особенностью Конверта является возможность напрямую делать оплату покупок или услуг как в торговых точках, так и в интернете, не переводя специально деньги на карту или снимая в виде наличных. Это возможно, если добавить в кошелек Google Pay или Apple Pay.

ПриватБанк
Иллюстрация. Источник: ПриватБанк

Как клиентам ПриватБанка создать Конверт

Для того чтобы сформировать клиентам ПриватБанка Конверт, необходимо сделать несколько шагов. А именно:

  • выбрать или написать название Конверта (оно будет заметно для
  • всех, куда будет происходить отправка средств);
  • указать валюту UA/USD/EUR (пополнить можно только в его валюте, изменить нельзя будет после создания);
  • добавить описание, указав как можно больше деталей: на что сбор, для кого, как будут тратиться деньги;
  • указать цель Конверта;
  • указать сумму и дату окончания накоплений;
  • можно визуализировать Конверт, добавив изображение, вызывающее эмоции.

Ранее мы писали, что в ПриватБанке обновили тарифы на денежные переводы с зарубежных карт через Приват24. Теперь клиентам банка можно будет платить за такой сервис существенно дешевле.

Также мы рассказывали, что ПриватБанк установит плату с нового года на одну из ныне бесплатных услуг. Речь идет о возможности заказа доставки карт.

ПриватБанк деньги банки услуги банковские счета
Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
