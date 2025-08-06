Платежі за QR-кодом — що треба знати клієнтам ПриватБанку

Платежі за QR-кодом в Приват24 — що доступне та які переваги
Клієнти державного "ПриватБанку" можуть використовувати зручний спосіб розрахунків, здійснюючи оплату через QR-код. Відомо, наскільки безпечні такі розрахунки, які переваги та що саме можна оплачувати відповідним способом.
Про це йдеться у матеріалах ПриватБанку.
Особливості здійснення платежів за QR-кодом
За інформацією банку, оплата через QR-код є швидким варіантом розрахунків, що дозволяє зіскановувати код за допомогою застосунку "Приват24" та підтверджувати платежі.
Розрахунок через QR-код вважається безпечним, адже фінустанова використовує кілька рівнів захисту, зокрема, процес оплати включає шифрування даних. Платежі відбуваються через захищений застосунок "Приват24".
Серед інших переваг такої оплати: оперативність та зручність, адже не треба вручну вводити реквізити, доступність, оскільки оплата можлива з будь-якого смартфона зі встановленим застосунком.
Що можна оплачувати через QR-код та інші нюанси
Громадяни можуть робити оплату за QR-кодом за низку товарів та послуг. А саме:
- Оплата комунальних послуг:
Передбачає низьку комісію за платіж. Переважна більшість реквізитів заповнюється в автоматичному режимі. Кошти зараховуються миттєво.
- Розрахунок за квитки на проїзд:
Завдяки цьому електронний проїзний завжди є у смартфоні, адже є можливість оплати карткою будь-якого банку. Зокрема, в деяких містах сума за проїзд через QR-код менша.
- Оплата товарів та послуг:
Для розрахунку не потрібно мати при собі готівку, картки. Відбувається миттєве зарахування грошей.
Як здійснити оплату QR-кодом
Для того щоб здійснити оплату за QR-кодом комуналки, необхідно:
- Відкрити "Приват24", відсканувати QR-код на паперовій квитанції про оплату комунальних послуг, на плакаті або наліпці;
- Ввести особовий рахунок, обрати потрібні послуги (газ, вода тощо), натиснути "Оплатити".
Для того щоб розрахуватися за продукти, послуги, сервіси та проїзд, потрібно:
- Знайти наліпку з QR-кодом у закладі чи в транспорті;
- Відкрити застосунок та відсканувати QR-код (зазначити потрібну кількість квитків);
- Вибрати картку та підтвердити оплату.
Раніше ми писали, що в ПриватБанку можна самостійно відкрити пенсійний рахунок у "Приват24". Також дозволяється дистанційно оформити Digital карту для виплат.
Також ми розповідали, що розмір комісії за операціями з картками у ПриватБанку залежить від різних обставин. За зняття своїх коштів через банкомати стягують 1% від суми.
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