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Головна Фінанси Платежі за QR-кодом в Приват24 — що доступне та які переваги

Платежі за QR-кодом в Приват24 — що доступне та які переваги

Ua ru
Дата публікації: 6 серпня 2025 07:01
Платежі за QR-кодом — що треба знати клієнтам ПриватБанку
Застосунок ПриватБанку. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Клієнти державного "ПриватБанку" можуть використовувати зручний спосіб розрахунків, здійснюючи оплату через QR-код. Відомо, наскільки безпечні такі розрахунки, які переваги та що саме можна оплачувати відповідним способом.

Про це йдеться у матеріалах ПриватБанку.

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Особливості здійснення платежів за QR-кодом

За інформацією банку, оплата через QR-код є швидким варіантом розрахунків, що дозволяє зіскановувати код за допомогою застосунку "Приват24" та підтверджувати платежі. 

Розрахунок через QR-код вважається безпечним, адже фінустанова використовує кілька рівнів захисту, зокрема, процес оплати включає шифрування даних. Платежі відбуваються через захищений застосунок "Приват24".

Серед інших переваг такої оплати: оперативність та зручність, адже не треба вручну вводити реквізити, доступність, оскільки оплата можлива з будь-якого смартфона зі встановленим застосунком.

Що можна оплачувати через QR-код та інші нюанси

Громадяни можуть робити оплату за QR-кодом за низку товарів та послуг. А саме:

  • Оплата комунальних послуг:

Передбачає низьку комісію за платіж. Переважна більшість реквізитів заповнюється в автоматичному режимі. Кошти зараховуються миттєво.

  • Розрахунок за квитки на проїзд:

Завдяки цьому електронний проїзний завжди є у смартфоні, адже є можливість оплати карткою будь-якого банку. Зокрема, в деяких містах сума за проїзд через QR-код менша.

  • Оплата товарів та послуг:

Для розрахунку не потрібно мати при собі готівку, картки. Відбувається миттєве зарахування грошей.

Як здійснити оплату QR-кодом 

Для того щоб здійснити оплату за QR-кодом комуналки, необхідно:

  • Відкрити "Приват24", відсканувати QR-код на паперовій квитанції про оплату комунальних послуг, на плакаті або наліпці;
  • Ввести особовий рахунок, обрати потрібні послуги (газ, вода тощо), натиснути "Оплатити".

Для того щоб розрахуватися за продукти, послуги, сервіси та проїзд, потрібно:

  • Знайти наліпку з QR-кодом у закладі чи в транспорті;
  • Відкрити застосунок та відсканувати QR-код (зазначити потрібну кількість квитків);
  • Вибрати картку та підтвердити оплату.

Раніше ми писали, що в ПриватБанку можна самостійно відкрити пенсійний рахунок у "Приват24". Також дозволяється дистанційно оформити Digital карту для виплат.  

Також ми розповідали, що розмір комісії за операціями з картками у ПриватБанку залежить від різних обставин. За зняття своїх коштів через банкомати стягують 1% від суми

ПриватБанк гроші банки Приват24 банківські карти
Ксенія Симонова - Редактор
Автор:
Ксенія Симонова
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