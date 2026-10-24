Перехожі біля відділення ПриватБанку у Києві. Фото: Новини.LIVE

Від клієнтів державного "ПриватБанку" можуть вимагати підтвердження доходів у разі надходження на рахунки значних сум коштів від цінних паперів, депозитів чи продажу майна. Щоб уникнути тривалого блокування у рамках закону про фінансовий моніторинг, громадяни повинні вчасно потурбуватися про надання додаткових документів, які підтвердять легальність коштів.

Про те, які знадобляться документи, розповідає видання Новини.LIVE.

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Список документів для ПриватБанку, що підтвердять доходи

Згідно з інформацією банку, банк може ініціювати перевірку на предмет легальності коштів та блокувати рахунки у разі надходження великих сум навіть з цілком законних джерел.

Система може спрацьовувати, діючи в рамках закону "Про запобігання та протидію легалізації/відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення".

Через це у банку оприлюднили список документів, які можуть знадобитися для надання після зарахування грошей від низки фінансових операцій. А саме:

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Надходження депозиту

У разі надходження на рахунки коштів за депозитами у банк необхідно подати документи про їх первинне походження, а також за умови, що їх зняли не пізніше ніж за 30 днів до операції.

Дохід від цінних паперів

Клієнт повинен надати документ, що засвідчить дохід від інвестицій. Це можуть бути договори чи виписки з рахунків у цінних паперах.

Бізнес та інтелектуальна власність

Якщо людина отримує дивіденди чи роялті, то необхідно надати документи про їх надходження з фінансовою звітністю компанії, рішенням щодо нарахування та підтвердженням відсутності боргів перед податковою.

Кошти від продажу майна

Якщо клієнт отримав значну суму коштів від реалізації майна, то в банк потрібно подати договір купівлі-продажу (нерухомості, транспорту тощо). Зокрема, це може бути договір, оформлений через держсервіс "Дія". Якщо продаж майна стався понад три роки тому, то потрібне підтвердження, що кошти не було витрачено за відповідний термін.

Інші можливі надходження коштів

Також банк може просити надати договір дарування або документи про спадщину (чи додатково здійснити перевірку дарувальника щодо походження коштів).

У разі отримання коштів зі страхування, виграшу в лотерею чи отримання скарбу, то, відповідно потрібно буде надати документ щодо нарахування страхової суми за договором, виграшу у лотерею, набуття права на скарб.

Через що ще ПриватБанк може заблокувати кошти

Окрім того, банк може заморозити рахунки на тлі перевірок через появу підозр щодо законності інших операцій. Здебільшого це може статися через:

ненадання додаткових документів для перевірки;

подання неправдивих даних;

неможливості встановити отримувача коштів;

перевищення ліміту на витрати за місяць;

надходження щодо клієнта негативних відомостей від інших банків;

регулярні надходження переказів, щоденне зняття готівки.

Після надання документів банк може продовжити термін блокування для здійснення перевірки додаткових документів.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що у ПриватБанку розширили функціонал застосунку. Банк запустив Open Banking, завдяки чому користувач зможе додати рахунки інших банків, контролювати баланси, операції в архіві, поповнювати картки та робити перекази. Клієнти вже можуть додати: monobank, ПУМБ, А-Банк, Глобус.

Ще Новини.LIVE писали про те, ПриватБанк може відмовити у продажі валюти, якщо буде проігноровано вимогу пройти актуалізацію даних. Клієнти мають оновлювати інформацію. Відповідна вимога має виконуватися навіть за відсутності змін, адже все одно банк має надати підтвердження НБУ.