Приложение ПриватБанк. Фото: Новини.LIVE

Государственный "ПриватБанк" запустил в Украине уникальную услугу "АвтоКлик", которая позволяет оформить кредит на транспорт онлайн. У этого сервиса нет аналогов на рынке. В частности, среди преимуществ — предварительное решение банка можно получить примерно за 5 минут.

Об этом свидетельствует информация на сайте банка, передают Новини.LIVE.

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Что стоит знать об онлайн-кредите на автомобиль в ПриватБанке

Ранее оформление кредита на покупку автомобиля в Украине было возможно только в отделении банка, а в октябре 2026 года стало доступно онлайн за несколько кликов в приложении "Приват24".

Среди преимуществ услуги "АвтоКлик" для клиентов:

Подать заявку на оформление кредита можно в "Приват24", выбрав марку и модель автомобиля: сразу станет доступен прозрачный расчет, где будет указана сумма платежа, страхование и налоги. Получить предварительное решение банка можно примерно за 5 минут. После получения согласия от банка достаточно будет подписать документы в смартфоне через SmartID. Возможность оплатить аванс, комиссию и КАСКО в приложении. Для этого нужно лишь выбрать страховую компанию и тариф. Клиент сам сможет решить: оплачивать страховку сразу или включить в ежемесячный платеж, чтобы снизить нагрузку на бюджет.

Соответствующую процедуру можно пройти где угодно: выбирая автомобиль на онлайн-складе, в автоцентре или у себя дома, поясняют в банке.

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Автосалоны, доступные в новой опции ПриватБанка

Как отмечают в банке, партнерами по программе "АвтоКлик" выступают следующие автосалоны:

Автопассаж Jeep;

Автопассаж Peugeot;

Автоград Mitsubishi;

Winner Automotive MG;

НИКО Автоальянс Mitsubishi;

НИКО Автоальянс Nissan;

ЮМЕ Авто Honda;

ЮМЕ Авто Honda Civic;

Ауди Центр ВИПОС.

Как получить автомобиль в кредит через "АвтоКлик"

Согласно правилам, в первую очередь клиент должен выбрать автомобиль и условия. Для этого нужно найти кредитную программу в приложении "Приват24" или автомобиль на онлайн-складе партнеров. После этого необходимо указать цену автомобиля, срок действия кредита, удобный первоначальный взнос и дождаться предварительного решения банка.

Далее необходимо оформить покупку автомобиля в автосалоне. Если автомобиль с онлайн-склада, то данные будут переданы в "Приват24" автоматически, если же нет — то необходимо будет загрузить счет-фактуру из автосалона.

После этого останется подписать договор купли-продажи с автосалоном. При этом первый взнос и дополнительные платежи можно сразу осуществить в приложении.

Подписать кредитный договор и страховку можно в смартфоне с помощью SmartID.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что, согласно информации ПриватБанка, финансовое учреждение может начать проверку на предмет законности средств и блокировать счета после поступления значительных сумм даже из законных источников. В ПриватБанке обнародовали список документов, подтверждающих доходы. В частности, в случае поступления на счета средств по депозитам в банк необходимо предоставить документы об их первоначальном происхождении.

Еще Новини.LIVE писали о том, что в ПриватБанке объяснили, как отменить ежемесячные списания средств за услуги, которыми клиенты не пользуются. Банк не имеет права самостоятельно отменять такие платежи. Поэтому инициаторами расторжения договоров должны выступать пользователи.