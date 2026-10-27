Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Политика Колонки Видео
КомпанииИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультВоенная экономикаШтабШоу-бизнес --ТехноМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаСпортОлимпиадаПсихологияЖизньДом и огородПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоМобилизацияСаморазвитиеСтильДеньги ВСУНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоПромоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаОткрытияWowРынок недвижимостиЖивотныеСадВСУЗаконSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаЗдоровье +УкраинаТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Закон
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Открытия
Политика
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Финансы В Приват24 появился уникальный сервис: кому доступен

В Приват24 появился уникальный сервис: кому доступен

Ua ru
27 октября 2026 07:01
ПриватБанк запустил в Украине уникальную услугу АвтоКлик: как работает Новини.LIVE
Приложение ПриватБанк. Фото: Новини.LIVE

Государственный "ПриватБанк" запустил в Украине уникальную услугу "АвтоКлик", которая позволяет оформить кредит на транспорт онлайн. У этого сервиса нет аналогов на рынке. В частности, среди преимуществ — предварительное решение банка можно получить примерно за 5 минут.

Об этом свидетельствует информация на сайте банка, передают Новини.LIVE.

Реклама

Что стоит знать об онлайн-кредите на автомобиль в ПриватБанке

Ранее оформление кредита на покупку автомобиля в Украине было возможно только в отделении банка, а в октябре 2026 года стало доступно онлайн за несколько кликов в приложении "Приват24".

Среди преимуществ услуги "АвтоКлик" для клиентов:

  1. Подать заявку на оформление кредита можно в "Приват24", выбрав марку и модель автомобиля: сразу станет доступен прозрачный расчет, где будет указана сумма платежа, страхование и налоги.
  2. Получить предварительное решение банка можно примерно за 5 минут. После получения согласия от банка достаточно будет подписать документы в смартфоне через SmartID.
  3. Возможность оплатить аванс, комиссию и КАСКО в приложении. Для этого нужно лишь выбрать страховую компанию и тариф. Клиент сам сможет решить: оплачивать страховку сразу или включить в ежемесячный платеж, чтобы снизить нагрузку на бюджет.

Соответствующую процедуру можно пройти где угодно: выбирая автомобиль на онлайн-складе, в автоцентре или у себя дома, поясняют в банке.

Читайте также:

Автосалоны, доступные в новой опции ПриватБанка

Как отмечают в банке, партнерами по программе "АвтоКлик" выступают следующие автосалоны:

  • Автопассаж Jeep;
  • Автопассаж Peugeot;
  • Автоград Mitsubishi;
  • Winner Automotive MG;
  • НИКО Автоальянс Mitsubishi;
  • НИКО Автоальянс Nissan;
  • ЮМЕ Авто Honda;
  • ЮМЕ Авто Honda Civic;
  • Ауди Центр ВИПОС.

Как получить автомобиль в кредит через "АвтоКлик"

Согласно правилам, в первую очередь клиент должен выбрать автомобиль и условия. Для этого нужно найти кредитную программу в приложении "Приват24" или автомобиль на онлайн-складе партнеров. После этого необходимо указать цену автомобиля, срок действия кредита, удобный первоначальный взнос и дождаться предварительного решения банка.

Далее необходимо оформить покупку автомобиля в автосалоне. Если автомобиль с онлайн-склада, то данные будут переданы в "Приват24" автоматически, если же нет — то необходимо будет загрузить счет-фактуру из автосалона.

После этого останется подписать договор купли-продажи с автосалоном. При этом первый взнос и дополнительные платежи можно сразу осуществить в приложении.

Подписать кредитный договор и страховку можно в смартфоне с помощью SmartID.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что, согласно информации ПриватБанка, финансовое учреждение может начать проверку на предмет законности средств и блокировать счета после поступления значительных сумм даже из законных источников. В ПриватБанке обнародовали список документов, подтверждающих доходы. В частности, в случае поступления на счета средств по депозитам в банк необходимо предоставить документы об их первоначальном происхождении.

Еще Новини.LIVE писали о том, что в ПриватБанке объяснили, как отменить ежемесячные списания средств за услуги, которыми клиенты не пользуются. Банк не имеет права самостоятельно отменять такие платежи. Поэтому инициаторами расторжения договоров должны выступать пользователи.

ПриватБанк авто банки деньги банковские счета
Ксения Симонова - Редактор экономических новостей
Автор:
Ксения Симонова

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации