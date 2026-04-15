Головна Фінанси У Приват24 запустили нову послугу для подорожей: що змінилось

Дата публікації: 15 квітня 2026 07:01
У Приват24 доступні квитки для подорожей по Європі: як замовити
Банківський застосунок. Фото: Новини.LIVE

У квітні 2026 року для клієнтів державної фінустанови "ПриватБанк", які подорожують країнами Європи, з'явилась нова послуга дистанційної купівлі залізничних квитків у мобільному застосунку "Приват24". Сервіс покликаний полегшити життя громадянам, яким доводиться часто пересуватись за межами країни та орієнтуватись у складних місцевих сайтах перевізників.

Про це розповідають Новини.LIVE, посилаючись на інформацію держбанку.

Послуга продажу закордонних квитків у "Приват24"

Навесні українцям доступна можливість замовляти квитки у мобільному застосунку "Приват24" не лише по містах України, а й за кордон. Клієнтам банку можна придбати документи на проїзд європейськими залізницями.

Як пояснюють у фінустанові, новий сервіс у "Приват24" покликаний спростити можливість пересування громадян, які через війну опинилися за кордоном чи регулярно подорожують країнами Європи. Послуга позбавить необхідності під час купівлі квитків на місцеві поїзди розбиратися з незнайомими сайтами, іноземними мовами та правилами перевізників.

Зокрема, завдяки новому сервісу громадяни зможуть придбати квитки для поїздок у таких країнах:

  • Австрія;
  • Італія;
  • Іспанія;
  • Німеччина;
  • Польща;
  • Словаччина;
  • Чехія;
  • Швейцарія.

Окрім того, клієнтам у застосунку доступні міжміські залізничні рейси, що сполучають з містами Польщі, зокрема "Варшава — Прага" чи "Відень — Варшава". 

Як замовити квиток на потяг у  "Приват24"

За даними банку, сервіс з купівлі проїзних документів на європейські залізниці у "Приват24" дозволяє:

  • мати можливість купити квитки українською мовою;
  • розрахуватися карткою у простому інтерфейсі;
  • скористатися цілодобовою підтримкою банку. 

Для того, щоб замовити квиток, необхідно у мобільному застосунку зайти у розділ "Транспорт" та обрати необхідний маршрут з правильною датою та часом. Розрахуватися можна одразу ж.

Також відповідний сервіс доступний на окремій сторінці продажу квитків. 

Раніше Новини.LIVE розповідали, що клієнти ПриватБанку можуть самі підключити зв’язок від мобільних операторів у Приват24. Відповідна цифрова SIM-карта гарантуватиме додатковий рівень безпеки, а також інші можливості. 

Ще Новини.LIVE писали, що у ПриватБанку для автоматичних платежів передбачені нижчі тарифи, ніж під час окремих розрахунків. Система дозволить підібрати найбільш зручний варіант розрахунку, вказавши відповідні параметри: час, отримувача та необхідну суму.

ПриватБанк банки гроші
Ксенія Симонова - Редактор економічних новин
Автор:
Ксенія Симонова
