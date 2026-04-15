У Приват24 доступні квитки для подорожей по Європі: як замовити

У квітні 2026 року для клієнтів державної фінустанови "ПриватБанк", які подорожують країнами Європи, з'явилась нова послуга дистанційної купівлі залізничних квитків у мобільному застосунку "Приват24". Сервіс покликаний полегшити життя громадянам, яким доводиться часто пересуватись за межами країни та орієнтуватись у складних місцевих сайтах перевізників.

Послуга продажу закордонних квитків у "Приват24"

Навесні українцям доступна можливість замовляти квитки у мобільному застосунку "Приват24" не лише по містах України, а й за кордон. Клієнтам банку можна придбати документи на проїзд європейськими залізницями.

Як пояснюють у фінустанові, новий сервіс у "Приват24" покликаний спростити можливість пересування громадян, які через війну опинилися за кордоном чи регулярно подорожують країнами Європи. Послуга позбавить необхідності під час купівлі квитків на місцеві поїзди розбиратися з незнайомими сайтами, іноземними мовами та правилами перевізників.

Зокрема, завдяки новому сервісу громадяни зможуть придбати квитки для поїздок у таких країнах:

Австрія;

Італія;

Іспанія;

Німеччина;

Польща;

Словаччина;

Чехія;

Швейцарія.

Окрім того, клієнтам у застосунку доступні міжміські залізничні рейси, що сполучають з містами Польщі, зокрема "Варшава — Прага" чи "Відень — Варшава".

Як замовити квиток на потяг у "Приват24"

За даними банку, сервіс з купівлі проїзних документів на європейські залізниці у "Приват24" дозволяє:

мати можливість купити квитки українською мовою;

розрахуватися карткою у простому інтерфейсі;

скористатися цілодобовою підтримкою банку.

Для того, щоб замовити квиток, необхідно у мобільному застосунку зайти у розділ "Транспорт" та обрати необхідний маршрут з правильною датою та часом. Розрахуватися можна одразу ж.

Також відповідний сервіс доступний на окремій сторінці продажу квитків.

