Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородГламурРынок трудаМодаTravelКультРынок недвижимостиШоубизнесТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Финансы В Приват24 запустили новую услугу для путешествий: что изменилось

В Приват24 запустили новую услугу для путешествий: что изменилось

Ua ru
Дата публикации 15 апреля 2026 07:01
В Приват24 доступны билеты для путешествий по Европе: как заказать
Банковское приложение. Фото: Новини.LIVE

В апреле 2026 года для клиентов государственного финучреждения "ПриватБанк", которые путешествуют по странам Европы, появилась новая услуга дистанционной покупки железнодорожных билетов в мобильном приложении "Приват24". Сервис призван облегчить жизнь гражданам, которым приходится часто передвигаться за пределами страны и ориентироваться в сложных местных сайтах перевозчиков.

Об этом рассказывают Новини.LIVE, ссылаясь на информацию госбанка.

Услуга продажи заграничных билетов в "Приват24"

Весной украинцам доступна возможность заказывать билеты в мобильном приложении "Приват24" не только по городам Украины, но и за границу. Клиентам банка можно приобрести документы на проезд европейскими железными дорогами.

Как объясняют в финучреждении, новый сервис в "Приват24" призван упростить возможность передвижения граждан, которые из-за войны оказались за границей или регулярно путешествуют по странам Европы. Услуга избавит от необходимости при покупке билетов на местные поезда разбираться с незнакомыми сайтами, иностранными языками и правилами перевозчиков.

В частности, благодаря новому сервису граждане смогут приобрести билеты для поездок в таких странах:

  • Австрия;
  • Италия;
  • Испания;
  • Германия;
  • Польша;
  • Словакия;
  • Чехия;
  • Швейцария.

Кроме того, клиентам в приложении доступны междугородние железнодорожные рейсы, соединяющие с городами Польши, в частности "Варшава — Прага" или "Вена — Варшава".

Как заказать билет на поезд в "Приват24"

По данным банка, сервис по покупке проездных документов на европейские железные дороги в "Приват24" позволяет:

  • иметь возможность купить билеты на украинском языке;
  • расчитаться картой в простом интерфейсе;
  • воспользоваться круглосуточной поддержкой банка.

Для того, чтобы заказать билет, необходимо в мобильном приложении зайти в раздел "Транспорт" и выбрать необходимый маршрут с правильной датой и временем. Рассчитаться можно сразу же.

Также соответствующий сервис доступен на отдельной странице продажи билетов.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, что клиенты ПриватБанка могут сами подключить связь от мобильных операторов в Приват24. Соответствующая цифровая SIM-карта будет гарантировать дополнительный уровень безопасности, а также другие возможности.

Еще Новини.LIVE писали, что в ПриватБанке для автоматических платежей предусмотрены более низкие тарифы, чем при отдельных расчетах. Система позволит подобрать наиболее удобный вариант расчета, указав соответствующие параметры: время, получателя и необходимую сумму.

ПриватБанк банки деньги
Ксения Симонова - Редактор экономических новостей
Ксения Симонова
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации