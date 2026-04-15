В Приват24 доступны билеты для путешествий по Европе: как заказать

В Приват24 запустили новую услугу для путешествий: что изменилось
В апреле 2026 года для клиентов государственного финучреждения "ПриватБанк", которые путешествуют по странам Европы, появилась новая услуга дистанционной покупки железнодорожных билетов в мобильном приложении "Приват24". Сервис призван облегчить жизнь гражданам, которым приходится часто передвигаться за пределами страны и ориентироваться в сложных местных сайтах перевозчиков.
Об этом рассказывают Новини.LIVE, ссылаясь на информацию госбанка.
Услуга продажи заграничных билетов в "Приват24"
Весной украинцам доступна возможность заказывать билеты в мобильном приложении "Приват24" не только по городам Украины, но и за границу. Клиентам банка можно приобрести документы на проезд европейскими железными дорогами.
Как объясняют в финучреждении, новый сервис в "Приват24" призван упростить возможность передвижения граждан, которые из-за войны оказались за границей или регулярно путешествуют по странам Европы. Услуга избавит от необходимости при покупке билетов на местные поезда разбираться с незнакомыми сайтами, иностранными языками и правилами перевозчиков.
В частности, благодаря новому сервису граждане смогут приобрести билеты для поездок в таких странах:
- Австрия;
- Италия;
- Испания;
- Германия;
- Польша;
- Словакия;
- Чехия;
- Швейцария.
Кроме того, клиентам в приложении доступны междугородние железнодорожные рейсы, соединяющие с городами Польши, в частности "Варшава — Прага" или "Вена — Варшава".
Как заказать билет на поезд в "Приват24"
По данным банка, сервис по покупке проездных документов на европейские железные дороги в "Приват24" позволяет:
- иметь возможность купить билеты на украинском языке;
- расчитаться картой в простом интерфейсе;
- воспользоваться круглосуточной поддержкой банка.
Для того, чтобы заказать билет, необходимо в мобильном приложении зайти в раздел "Транспорт" и выбрать необходимый маршрут с правильной датой и временем. Рассчитаться можно сразу же.
Также соответствующий сервис доступен на отдельной странице продажи билетов.
