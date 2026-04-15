В Приват24 доступны билеты для путешествий по Европе: как заказать

Банковское приложение.

В апреле 2026 года для клиентов государственного финучреждения "ПриватБанк", которые путешествуют по странам Европы, появилась новая услуга дистанционной покупки железнодорожных билетов в мобильном приложении "Приват24". Сервис призван облегчить жизнь гражданам, которым приходится часто передвигаться за пределами страны и ориентироваться в сложных местных сайтах перевозчиков.

Об этом рассказывают Новини.LIVE, ссылаясь на информацию госбанка.

Услуга продажи заграничных билетов в "Приват24"

Весной украинцам доступна возможность заказывать билеты в мобильном приложении "Приват24" не только по городам Украины, но и за границу. Клиентам банка можно приобрести документы на проезд европейскими железными дорогами.

Как объясняют в финучреждении, новый сервис в "Приват24" призван упростить возможность передвижения граждан, которые из-за войны оказались за границей или регулярно путешествуют по странам Европы. Услуга избавит от необходимости при покупке билетов на местные поезда разбираться с незнакомыми сайтами, иностранными языками и правилами перевозчиков.

В частности, благодаря новому сервису граждане смогут приобрести билеты для поездок в таких странах:

Австрия;

Италия;

Испания;

Германия;

Польша;

Словакия;

Чехия;

Швейцария.

Кроме того, клиентам в приложении доступны междугородние железнодорожные рейсы, соединяющие с городами Польши, в частности "Варшава — Прага" или "Вена — Варшава".

Как заказать билет на поезд в "Приват24"

По данным банка, сервис по покупке проездных документов на европейские железные дороги в "Приват24" позволяет:

иметь возможность купить билеты на украинском языке;

расчитаться картой в простом интерфейсе;

воспользоваться круглосуточной поддержкой банка.

Для того, чтобы заказать билет, необходимо в мобильном приложении зайти в раздел "Транспорт" и выбрать необходимый маршрут с правильной датой и временем. Рассчитаться можно сразу же.

Также соответствующий сервис доступен на отдельной странице продажи билетов.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, что клиенты ПриватБанка могут сами подключить связь от мобильных операторов в Приват24.

Еще Новини.LIVE писали, что в ПриватБанке для автоматических платежей предусмотрены более низкие тарифы, чем при отдельных расчетах. Система позволит подобрать наиболее удобный вариант расчета, указав соответствующие параметры: время, получателя и необходимую сумму.