У ПриватБанку можна заощадити на комісіях: що треба знати

Банківський застосунок. Фото: Новини.LIVE

Клієнти держфінустанови "ПриватБанк" можуть суттєво заощадити на комісіях під час здійснення фінансових операцій у мобільному застосунку чи веббанкінгу "Приват24". Для цього можна скористатися спеціальною послугою, що дозволить щоразу платити менше.

Про це розповіли у пресслужбі банку, передають Новини.LIVE.

Як платити менші комісії за онлайн-розрахунки у ПриватБанку

За правилами банку, для клієнтів передбачена можливість платити менші комісії за онлайн-розрахунки. Для цього необхідно налаштувати послугу здійснення платежів в автоматичному режимі.

У фінустанові пояснюють, що такий сервіс покликаний не лише полегшити розрахунки, а й заощадити. Для автоматичних платежів діють занижені тарифи, ніж під час механічних розрахунків.

Система дозволяє підібрати найбільш зручний варіант розрахунку, задавши параметри: час, отримувач, сума.

На вибір банк пропонує такі типи платежів, що можуть відбуватися автоматично:

Оплата за послуги (дає змогу робити розрахунки вчасно, без зайвого контролю); Розрахунок за мобільний зв'язок (кошти списуватимуть у конкретний час); Грошові перекази на картки (для потреби в регулярному перерахунку сум); Переказ зарплати/пенсії з карток інших банків (якщо суми надходять з інших карт); Розрахунок за "Кредит готівкою" (контролюватиме вчасність платежів).

Розміри комісій за послугу у ПриватБанку у 2026 році

За даними фінустанови, у разі списання коштів з карти "Універсальна" на картку Універсальна"/"Універсальна Gold", преміальні картки, "Цифрову картку" — комісія не знімається.

Водночас вартість на "Карту для виплат"становить 0,5% (максимально 50 грн) і стягується з одержувача за нецільове поповнення.

У разі оплати мобільного зв'язку з такої карти, а також з кредитних коштів тариф становить:

якщо сума платежу 0,01-100,00 грн — 2,00 грн;

розмір платежу від 100,01 грн — 4,00 грн.

У разі списання кредитних коштів карти "Універсальна" на картку "Універсальна"/"Універсальна Gold", то передбачається комісія у 3%. У разі розрахунку на "Картку для виплат", то списують 3%, а також додатково 0,5% (максимально 50 грн) з одержувача за нецільове поповнення.

Дізнатися про здійснення платежу можна у повідомленні, що одразу надійде на мобільний номер, або в "Приват24". Окрема, за потреби, можна буде замовити квитанцію про оплату.

Раніше Новини.LIVE писали про те, що за SWIFT-перекази з картою Mastercard від ПриватБанку можна отримати подвійну винагороду. За весь період акції учасники мають шанс отримати 250 грн і на кожному етапі додатково вигравати 2500 грн.

Також Новини.LIVE розповідали, що кілька місяців у ПриватБанку буде діяти акція, що передбачатиме надання бонусів за перекази RIA. Кожна операція дає можливість отримати приз у 2 000 грн. Також можна отримати 25% знижку на грошові перекази Ria з Молдови та Вірменії.