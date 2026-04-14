Клієнтам ПриватБанку доступна цифрова SIM-карта: які переваги у 2026 році

Картка банку у руках. Фото: Новини.LIVE

У 2026 році клієнти державної фінустанови "ПриватБанк" можуть дистанційно підключити зв’язок від мобільних операторів у застосунку чи веббанкінгу "Приват24". Відомо, які нині діють правила купівлі та які можливості гарантує цифрова SIM-карта.

Про це розповідають Новини.LIVE, посилаючись на матеріали банку.

Можливості цифрової еSIM-карти у ПриватБанку

За інформацією банку, користувачі застосунку чи веббанкінгу "Приват24" можуть скористатися можливістю підключитися до послуг зв’язку від низки мобільних операторів українського ринку: Kyivstar, Vodafone та lifecell.

Для цього передбачена можливість оформлення цифрової SIM прямо у гаджеті.

eSIM (embedded SIM) є віртуальною SIM-картою, що наділена тими ж функціями, що й фізична, однак її особливість у тому, що буде вбудованою у сам пристрій і активуватиметься програмно, без необхідності вставляти фізичну картку.

Така послуга дозволить використовувати до п'яти цифрових сім-карт одночасно, а також за потреби — поєднувати з фізичною.

Відповідна можливість гарантуватиме додатковий рівень безпеки, адже у разі втрати телефону цифрову сім-карту буде неможливо витягнути та підмінити.

Послуга дозволить залишатися на зв'язку в будь-якій ситуації, зокрема, у разі пошкодження чи неможливості купівлі фізичної SIM-карти.

eSIM стане в нагоді для власників таких пристроїв:

Смартфонів — дозволить мати кілька номерів в одному пристрої; Планшетів — забезпечить стабільний і швидкий доступ до мережі та мати інтернет під рукою; Смартгодинників — перетворить на самостійний засіб комунікації завдяки eSIM; Ноутбуків — забезпечить доступ до інтернету незалежно від Wi-Fi та зовнішнього модему.

Як придбати eSIM у "Приват24"

Для того, щоб стати власником цифрової SIM-карти, необхідно переконатися, що у телефоні є підтримка технології eSIM. Після цього потрібно буде зробити лише кілька кроків для підключення цифрової карти. А саме:

перейти у сервіс eSIM;

обрати необхідний мобільний оператор;

вказати вдалий тариф;

оплатити картою та отримати QR-код на е-пошту;

активувати через код eSIM на смартфоні.

