Банківська картка ПриватБанку та смартфон. Фото: Новини.LIVE

У державному "ПриватБанку" розповіли про нові можливості мобільного застосунку "Приват24" для бізнес-клієнтів. У ньому завдяки штучному інтелекту не доведеться витрачати час на ручне заповнення платежів, адже він здатен миттєво розпізнавати реквізити з фото, файлів чи скопійованого тексту.

Про те, як працює така послуга у банку, розповідає видання Новини.LIVE.

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У "Приват24" один із сервісів став простішим завдяки ШІ

Як пояснили у банку, ситуація, коли рахунок надійшов у PDF-форматі, неохідні реквізити містяться у месенджері, а платіж усе одно доводиться заповнювати вручну, відійшла у минуле.

Тепер бізнес-клієнти можуть віддати цілий пласт роботи штучному інтелекту. У застосунку "Приват24 для бізнесу" він сам здатен миттєво розпізнати реквізити з фото, файлів чи скопійованих текстів, а також автоматично заповнювати платежі.

Клієнтам залишиться лише перевірити внесені дані та підписати.

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Відповідна функція доступна як у мобільному застосунку, так і в особистому кабінеті на сайті.

Як заповнити платіж у вебверсії "Приват24 для бізнесу"

За інформацією банку, клієнти, які більше не бажають витрачати час на ручне заповнення даних, можуть почати послуговуватись покращеним способом завдяки штучному інтелекту. Зокрема, у вебверсії це можна зробити наступним чином:

Потрібно на головній сторінці натиснути "Створити";

Далі вибрати пункт "Розпізнати реквізити з файлу";

Завантажити необхідний документ;

Отримати заповнені штучним інтелектом платіжні реквізити.

Як скористатись послугою у застосунку ПриватБанку

Для того, щоб зробити аналогічні дії у застосунку, необхідно:

Обрати опцію "Створити платіж;

Після цього натиснути на пункт "Розпізнати реквізити з фото чи тексту";

Сфотографувати документ, додати файл/вставити текст.

Після автоматичного заповнення штучним інтелектом залишиться перевірити дані та підписати відповідний платіж.

Як зазначають у банку, сервіс здатен автоматично розпізнати ключову інформацію, що дозволить уникнути ручного введення реквізитів і заощадити час бізнес-клієнтам:

рахунок IBAN;

код ЄДРПОУ;

суму платежу.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що у ПриватБанку додали у застосунок опцію "відкритий банкінг". Вона дозволить зручно управляти грошима на різних рахунках. Зокрема, клієнти можуть додати інші банки та бачити всі наявні баланси та фінансові операції. Нині у застосунку доступні рахунки чотирьох банків, згодом кількість розширять.

Ще Новини.LIVE писали про те, які будуть умови для пенсійних карток у ПриватБанку. Цього місяця тарифи та комісії залишаться пільговими. Деякі послуги не передбачатимуть оплати, а частково будуть коштувати мінімально. Також для пенсіонерів будуть доступні інші вигідні пропозиції.