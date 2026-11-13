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Головна Фінанси У "Приват24" одну із послуг спростили: кого торкнулось

У "Приват24" одну із послуг спростили: кого торкнулось

Ua ru
13 листопада 2026 07:01
ПриватБанк полегшив життя клієнтам: що спростили у Приват24 Новини.LIVE
Банківська картка ПриватБанку та смартфон. Фото: Новини.LIVE

У державному "ПриватБанку" розповіли про нові можливості мобільного застосунку "Приват24" для бізнес-клієнтів. У ньому завдяки штучному інтелекту не доведеться витрачати час на ручне заповнення платежів, адже він здатен миттєво розпізнавати реквізити з фото, файлів чи скопійованого тексту.

Про те, як працює така послуга у банку, розповідає видання Новини.LIVE.

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У "Приват24" один із сервісів став простішим завдяки ШІ

Як пояснили у банку, ситуація, коли рахунок надійшов у PDF-форматі, неохідні реквізити містяться у месенджері, а платіж усе одно доводиться заповнювати вручну, відійшла у минуле.

Тепер бізнес-клієнти можуть віддати цілий пласт роботи штучному інтелекту. У застосунку "Приват24 для бізнесу" він сам здатен миттєво розпізнати реквізити з фото, файлів чи скопійованих текстів, а також автоматично заповнювати платежі. 

Клієнтам залишиться лише перевірити внесені дані та підписати.

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Відповідна функція доступна як у мобільному застосунку, так і в особистому кабінеті на сайті.

Як заповнити платіж у вебверсії "Приват24 для бізнесу"

За інформацією банку, клієнти, які більше не бажають витрачати час на ручне заповнення даних, можуть почати послуговуватись покращеним способом завдяки штучному інтелекту. Зокрема, у вебверсії це можна зробити наступним чином:

  • Потрібно на головній сторінці натиснути "Створити";
  • Далі вибрати пункт "Розпізнати реквізити з файлу";
  • Завантажити необхідний документ;
  • Отримати заповнені штучним інтелектом платіжні реквізити.

Як скористатись послугою у застосунку ПриватБанку

Для того, щоб зробити аналогічні дії у застосунку, необхідно:

  • Обрати опцію "Створити платіж;
  • Після цього натиснути на пункт "Розпізнати реквізити з фото чи тексту";
  • Сфотографувати документ, додати файл/вставити текст. 

Після автоматичного заповнення штучним інтелектом залишиться перевірити дані та підписати відповідний платіж.

Як зазначають у банку, сервіс здатен автоматично розпізнати ключову інформацію, що дозволить уникнути ручного введення реквізитів і заощадити час бізнес-клієнтам:

  • рахунок IBAN;
  • код ЄДРПОУ;
  • суму платежу.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що у ПриватБанку додали у застосунок опцію "відкритий банкінг". Вона дозволить зручно управляти грошима на різних рахунках. Зокрема, клієнти можуть додати інші банки та бачити всі наявні баланси та фінансові операції. Нині у застосунку доступні рахунки чотирьох банків, згодом кількість розширять.  

Ще Новини.LIVE писали про те, які будуть умови для пенсійних карток у ПриватБанку. Цього місяця тарифи та комісії залишаться пільговими. Деякі послуги не передбачатимуть оплати, а частково будуть коштувати мінімально. Також для пенсіонерів будуть доступні інші вигідні пропозиції.  

ПриватБанк онлайн-послуги банки Приват24 бізнес
Ксенія Симонова - Редактор економічних новин
Автор:
Ксенія Симонова

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