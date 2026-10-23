Мобільний застосунок "Приват24" та картка. Фото: Новини.LIVE

У жовтні 2026 року український державний "ПриватБанк" розширив можливості для своїх клієнтів. Йдеться про запуск відкритого банкінгу (Open Banking), що гарантуватиме безпечне та зручне управління фінансами. За згодою користувача можна буде додати рахунки інших банків та бачити баланси, операції в архіві, поповнювати картки та здійснювати грошові перекази.

Про це повідомляє видання Новини.LIVE із посиланням на інформацію пресслужби банку.

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Для кого ПриватБанк розширив функціонал у жовтні

Як зазначається, державний банк додав у "Приват24" та для ФОП у вебверсії "Приват24 для бізнесу" відкритий банкінг.

Open Banking є системою безпечного обміну фінансовою інформацією у банківській системі та в сервісах за бажанням користувачів.

Завдяки цьому клієнтам ПриватБанку потрібно буде мати лише "Приват24" для можливості моніторингу своїх витрат та балансу на рахунках інших фінустанов чи ініціювання платежів.

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Аналогічно у "Приват24 для бізнесу" фізособи-підприємці матимуть змогу бачити всі операції на бізнес-рахунках і виконувати необхідні операції.

У банку пояснюють, що за згодою клієнтів до застосунку можна буде додати рахунки інших банків. Це дасть змогу:

Переглядати їхні баланси;

Історію фінансових операцій;

Здійснювати поповнення карток;

Робити грошові перекази.

Які рахунки банків доступні та як підключити в "Приват24"

На момент запуску Open Banking у "Приват24" доступні рахунки чотирьох банків. Клієнти вже можуть додати:

"Універсал Банк" (monobank);

"ПУМБ";

"А-Банк";

"КБ "Глобус".

Водночас у "Приват24 для бізнесу" доступний "Універсал Банк" (monobank).

У ПриватБанку вже триває робота над розширенням цього списку. З часом можна буде підключити рахунки будь-якого банку, що підтримуватиме технологію відкритого банкінгу.

Для того, щоб додати рахунок іншого банку у застосунку "Приват24", необхідно виконати такі кроки:

Зверху екрана відкрити розділ "Усі"; Натиснути на пункт "Відкритий банкінг" Обрати "Додати рахунок"; Ввести дані рахунку, який потрібно додати.

Водночас клієнти матимуть право скасувати згоду на доступ до рахунків інших банків в будь-який момент.

Важливість Open Banking в Україні

Як зауважили у пресслужбі, відкритий банкінг є новим стандартом в банківській системі України. Його активно впроваджують в усьому світі, зокрема в країнах Європейського Союзу (ЄС) — регламентований директивою PSD2.

В Україні відкритий банкінг робить лише перші кроки, а тому інноваційні можливості впроваджуватимуть поступово, залежно від темпів інтеграції банків та сервісів до нової екосистеми.

"ПриватБанк впроваджує новий рівень зручності для мільйонів своїх клієнтів. Для фізичних осіб це змінить досвід користування фінансовими застосунками, адже всі рахунки та персональні фінанси зібрано в одному Приват24, коли для ФОП — це можливість спростити облік операційних витрат у "Приват24 для бізнесу", — заявили у банку.

За даними Open Banking Tracker, 60 країн вже впроваджують відкритий банкінг. Станом на другий квартал 2024 року 69 країн прийняли відповідні регулювання. Лідирують у цьому ЄС, Британія, Бразилія, Австралія та Японія.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що ПриватБанк пояснив, як скасувати щомісячні списання грошей за сервіси, якими клієнти не користуються. Банк не має права одноосібно скасовувати платежі на користь сторонніх сервісів. Ініціаторами розірвання угод мають виступати тільки самі користувачі.



Ще Новини.LIVE писали про те, що восени у ПриватБанку знову діє стандартна комісія на здійснення міжнародних переказів на карти Mastercard у застосунку "Приват24". У банку неодноразово продовжували пільгові тарифи, проте зараз клієнти знову платять більше.