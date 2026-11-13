Банковская карта ПриватБанка и смартфон. Фото: Новини.LIVE

В государственном "ПриватБанке" рассказали о новых возможностях мобильного приложения "Приват24" для бизнес-клиентов. В нем благодаря искусственному интеллекту не придется тратить время на ручное заполнение платежей, ведь он способен мгновенно распознавать реквизиты по фото, файлам или скопированному тексту.

О том, как работает такая услуга в банке, рассказывает издание Новини.LIVE.

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В "Приват24" один из сервисов стал проще благодаря ИИ

Как объяснили в банке, ситуация, когда счет поступил в PDF-формате, необходимые реквизиты содержатся в мессенджере, а платеж все равно приходится заполнять вручную, отошла в прошлое.

Теперь бизнес-клиенты могут отдать целый пласт работы искусственному интеллекту. В приват24 для бизнеса он сам способен мгновенно распознать реквизиты с фото, файлов или скопированных текстов, а также автоматически заполнять платежи.

Клиентам остается только проверить внесенные данные и подписать.

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Подходящая функция доступна как в мобильном приложении, так и в личном кабинете на сайте.

Как заполнить платеж в вебверсии "Приват24 для бизнеса"

По информации банка, клиенты, которые больше не желают тратить время на ручное заполнение данных, могут начать использовать улучшенный способ благодаря искусственному интеллекту. В частности, в вебверсии это можно сделать следующим образом:

На главной странице нужно нажать "Создать";

Далее выбрать пункт Распознать реквизиты из файла;

Загрузить необходимый документ;

Получить заполненные искусственным интеллектом платежные реквизиты.

Как воспользоваться услугой в ПриватБанке

Для того чтобы сделать аналогичные действия в приложении, необходимо:

Выбрать опцию "Создать платеж;

После этого нажать на пункт Распознать реквизиты по фото или тексту;

Сфотографировать документ, добавить файл/вставить текст.

После автоматического заполнения искусственным интеллектом остается проверить данные и подписать соответствующий платеж.

Как отмечают в банке, сервис способен автоматически распознать ключевую информацию, что позволит избежать ручного ввода реквизитов и сэкономить время бизнес-клиентам:

счет IBAN;

код ЕГРПОУ;

сумму платежа.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, что в ПриватБанке добавили в приложение опцию "открытый банкинг". Она позволит удобно управлять деньгами на разных счетах. В частности, клиенты могут добавить другие банки и видеть все балансы и финансовые операции. В настоящее время в приложении доступны счета четырех банков, впоследствии количество расширят.

Еще Новини.LIVE писали о том, какие будут условия для пенсионных карт в ПриватБанке. В этом месяце тарифы и комиссии останутся льготными. Некоторые услуги не будут предусматривать оплаты, а отчасти будут стоить минимально. Также для пенсионеров будут доступны другие выгодные предложения.