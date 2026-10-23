В Приват24 добавили новые возможности: кому доступны преимущества
В октябре 2026 года украинский государственный ПриватБанк расширил возможности для своих клиентов. Речь идет о запуске открытого банкинга (Open Banking), что гарантирует безопасное и удобное управление финансами. По пользовательскому согласию можно будет добавить счета других банков и видеть балансы, операции в архиве, пополнять карты и осуществлять денежные переводы.
Об этом сообщает издание Новини.LIVE со ссылкой на информацию пресс-службы банка.
Для кого ПриватБанк расширил функционал в октябре
Как отмечается, государственный банк добавил в "Приват24" и для ФЛП в веб-версии "Приват24 для бизнеса" открытый банкинг.
Open Banking является системой безопасного обмена финансовой информацией в банковской системе и сервисах по желанию пользователей.
Благодаря этому клиентам ПриватБанка потребуется только "Приват24" для возможности мониторинга своих расходов и баланса на счетах других финучреждений или инициирования платежей.
Аналогично в "Приват24 для бизнеса" физлица-предприниматели смогут видеть все операции на бизнес-счетах и выполнять необходимые операции.
В банке объясняют, что с согласия клиентов в приложение можно будет добавить счета других банков. Это позволит:
- Просматривать их балансы;
- Историю финансовых операций;
- Осуществлять пополнение карт;
- Делать денежные переводы.
Какие счета банков доступны и как подключить в "Приват24"
На момент запуска Open Banking в Приват24 доступны счета четырех банков. Клиенты уже могут добавить:
- "Универсал Банк" (monobank);
- "ПУМБ";
- "А-Банк";
- "КБ "Глобус".
В то же время в "Приват24 для бизнеса" доступен "Универсал Банк" (monobank).
В ПриватБанке уже идет работа над расширением этого списка. Со временем можно будет подключить счета любого банка, поддерживающего технологию открытого банкинга.
Для того чтобы добавить счет другого банка в приложении "Приват24", необходимо выполнить следующие шаги:
- Сверху экрана открыть раздел "Все";
- Нажать на пункт "Открытый банкинг"
- Выбрать "Добавить счет";
- Ввести данные счета, который необходимо добавить.
В то же время, клиенты будут иметь право отменить согласие на доступ к счетам других банков в любой момент.
Важность Open Banking в Украине
Как отметили в пресс-службе, открытый банкинг является новым стандартом в банковской системе Украины. Его активно внедряют по всему миру, в частности в странах Европейского Союза (ЕС) — регламентирован директивой PSD2.
В Украине открытый банкинг делает только первые шаги, поэтому инновационные возможности будут внедряться постепенно, в зависимости от темпов интеграции банков и сервисов в новую экосистему.
"ПриватБанк внедряет новый уровень удобства для миллионов своих клиентов. Для физических лиц это изменит опыт использования финансовых приложений, ведь все счета и персональные финансы собраны в одном Приват24, когда для ФЛП — это возможность упростить учет операционных расходов в "Приват24 для бизнеса", — заявили в банке.
По данным Open Banking Tracker, 60 стран уже внедряют открытый банкинг. По состоянию на второй квартал 2024 года 69 стран приняли соответствующие регулирования. Лидируют в этом ЕС, Британия, Бразилия, Австралия и Япония.
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