Мобильное приложение "Приват24" и карта. Фото: Новини.LIVE

В октябре 2026 года украинский государственный ПриватБанк расширил возможности для своих клиентов. Речь идет о запуске открытого банкинга (Open Banking), что гарантирует безопасное и удобное управление финансами. По пользовательскому согласию можно будет добавить счета других банков и видеть балансы, операции в архиве, пополнять карты и осуществлять денежные переводы.

Об этом сообщает издание Новини.LIVE со ссылкой на информацию пресс-службы банка.

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Для кого ПриватБанк расширил функционал в октябре

Как отмечается, государственный банк добавил в "Приват24" и для ФЛП в веб-версии "Приват24 для бизнеса" открытый банкинг.

Open Banking является системой безопасного обмена финансовой информацией в банковской системе и сервисах по желанию пользователей.

Благодаря этому клиентам ПриватБанка потребуется только "Приват24" для возможности мониторинга своих расходов и баланса на счетах других финучреждений или инициирования платежей.

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Аналогично в "Приват24 для бизнеса" физлица-предприниматели смогут видеть все операции на бизнес-счетах и выполнять необходимые операции.

В банке объясняют, что с согласия клиентов в приложение можно будет добавить счета других банков. Это позволит:

Просматривать их балансы;

Историю финансовых операций;

Осуществлять пополнение карт;

Делать денежные переводы.

Какие счета банков доступны и как подключить в "Приват24"

На момент запуска Open Banking в Приват24 доступны счета четырех банков. Клиенты уже могут добавить:

"Универсал Банк" (monobank);

"ПУМБ";

"А-Банк";

"КБ "Глобус".

В то же время в "Приват24 для бизнеса" доступен "Универсал Банк" (monobank).

В ПриватБанке уже идет работа над расширением этого списка. Со временем можно будет подключить счета любого банка, поддерживающего технологию открытого банкинга.

Для того чтобы добавить счет другого банка в приложении "Приват24", необходимо выполнить следующие шаги:

Сверху экрана открыть раздел "Все"; Нажать на пункт "Открытый банкинг" Выбрать "Добавить счет"; Ввести данные счета, который необходимо добавить.

В то же время, клиенты будут иметь право отменить согласие на доступ к счетам других банков в любой момент.

Важность Open Banking в Украине

Как отметили в пресс-службе, открытый банкинг является новым стандартом в банковской системе Украины. Его активно внедряют по всему миру, в частности в странах Европейского Союза (ЕС) — регламентирован директивой PSD2.

В Украине открытый банкинг делает только первые шаги, поэтому инновационные возможности будут внедряться постепенно, в зависимости от темпов интеграции банков и сервисов в новую экосистему.

"ПриватБанк внедряет новый уровень удобства для миллионов своих клиентов. Для физических лиц это изменит опыт использования финансовых приложений, ведь все счета и персональные финансы собраны в одном Приват24, когда для ФЛП — это возможность упростить учет операционных расходов в "Приват24 для бизнеса", — заявили в банке.

По данным Open Banking Tracker, 60 стран уже внедряют открытый банкинг. По состоянию на второй квартал 2024 года 69 стран приняли соответствующие регулирования. Лидируют в этом ЕС, Британия, Бразилия, Австралия и Япония.

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