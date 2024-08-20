Зарплаты в Укрэнерго — заоблачный доход чиновников взлетел на 30%

Управление Укрэнерго. Фото: NPC Ukrenergo

Чиновники НЭК "Укрэнерго", доход которых достигает 300 тыс. гривен, получили повышенные суммы заработной платы в прошлом месяце. Так, в июле руководство получило на 30% больше.

Об этом свидетельствует информация на портале государственной компании.

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Согласно этим данным, в июле текущего года руководство совокупно получило 2,2 млн гривен заработной платы. Размер на 30% или на 500 тыс. гривен больше против июня.

В то же время, причины повышения оплаты труда руководству госкомпании в отчете не указаны.

Стоит отметить, что именно в июле в стране происходили жесткие графики отключений электроэнергии, когда без света населению приходилось находиться по 14-16 часов в сутки.

По информации Укрэнерго, с начала года на выплату заработной платы руководству компании ушло около 22 млн гривен.

В руководство госкомпании входит пять человек — Владимир Кудрицкий, Алексей Брехт, Сергей Галаган, Олег Скрипник и Андрей Немировский.

Ранее СМИ писали, что главе правления Укрэнерго платят в месяц около 420 тыс. гривен, а членам правления — по 250-300 тыс. гривен. Такие суммы подвергли критике украинские бойцы на передовой, которые получают меньше, рискуя жизнью, в отличие от чиновников в офисах во время войны.

Информация о зарплатах. Источник: Укрэнерго

Что еще стоит знать

Напомним, в 2024 году на рынке труда в ряде сфер наблюдается повышение заработной платы, часто гражданам предлагают доход выше средней зарплаты. В частности известно, какие специалисты получают 40 тыс. гривен.

Также мы писали, что Украине за два года динамика заработных плат в гривнах достаточно положительна, как показывает официальная статистика. Однако из-за роста курса доллара украинцы существенно потеряли в доходах.