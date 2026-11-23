Гаманець із гривневими купюрами в руках. Фото: Новини.LIVE

В Україні скоротили кількість сімей (груп) посад державної служби із 27 до 18 та оновили критерії їх оцінювання, що забезпечить послідовне визначення місця кожної посади в системі оплати праці. Це прописано в ухваленій урядом постанові №1451, розробленій Нацагентством України з питань державної служби (НАДС).

Про це повідомляють Новини.LIVE із посиланням на повідомлення пресслужби Нацагентства.

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Як і коли запрацює класифікація для розрахунку оплати праці

Як пояснили в НАДС, головний принцип системи не зазнає змін — місце посади будуть визначати за характером виконуваної роботи, а не за назвою чи належністю до певного держоргану. Оновлена редакція Каталогу запровадить низку суттєвих змін:

Скорочення сімей (груп) посад із 27 до 18. Споріднені види діяльності об'єднали, зберігши функціональний зміст. Зокрема, бухгалтерія та управління фінансами віднесені до однієї спільної сім’ї (групи) посад, проте специфіка роботи кожного напряму залишиться у функціональних описах. Актуалізація описів посад із врахуванням сучасних завдань держави — зокрема, окремо визначили функції із захисту об'єктів критичної інфраструктури. Уніфікація оцінювання — що дозволило прибрати дублювання описів, а для посад категорії "В" вели єдину матрицю оцінювання за:

складністю роботи;

рівнем відповідальності та взаємодії.

Такий підхід дозволить зробити визначення рівня оплати праці більш об’єктивним та узгодженим.

Оновлену класифікацію держоргани будуть застосовувати для розрахунку оплати праці у 2027 році.

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Чи вплинуть зміни на держслужбі на оплату праці

Як наголосили у НАДС, факт оновлення Каталогу типових посад державної служби не передбачатиме зниження посадових окладів державних службовців.

Документ тільки визначатиме місце конкретної посади в системі класифікації, тоді як розміри окладів будуть встановлюватися схемою окладів. З огляду на це, зміна класифікаційного коду не стане приводом для зниження зарплати.

Для переважної більшості держорганів перехід на нові правила має відбутися без бюрократії:

не вимагатимуть проведення повторної класифікації посад — перехід буде здійснюватися автоматично за окремою таблицею порівняння: як було — як стало;

повністю збережуться: рівень посади, тип і юрисдикція держоргану;

не потрібно переписувати посадові інструкції працівників через оновлення класифікаційного коду.

Навіщо ухвалили зміни для посад держслужби

Як пояснюють в агенції, необхідність перегляду документа постала через практику його впровадження: за чинним Каталогом класифікували 93% посад держслужби, які охоплюють єдині умови оплати праці.

Отриманий досвід дозволив побачити положення, що вимагали деталізації для єдиного підходу для здійснення нарахувань у всіх відомствах.

"Оновлений Каталог — це не про ускладнення. Він про зрозумілість, єдині правила, однакові підходи", — додали в агенції.

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