Кошелек с гривневыми купюрами в руках. Фото: Новини.LIVE

В Украине сократили количество групп должностей государственной службы с 27 до 18 и обновили критерии их оценки, что обеспечит последовательное определение места каждой должности в системе оплаты труда. Это прописано в принятом правительством постановлении № 1451, разработанном Национальным агентством Украины по вопросам государственной службы (НАДС).

Об этом сообщают Новини.LIVE со ссылкой на сообщение пресс-службы Нацагентства.

Реклама

Как и когда заработает классификация для расчета оплаты труда

Как пояснили в НАДС, основной принцип системы останется неизменным — место должности будет определяться по характеру выполняемой работы, а не по названию или принадлежности к определенному госоргану. Обновленная редакция Каталога введет ряд существенных изменений:

Сокращение семейств (групп) должностей с 27 до 18. Родственные виды деятельности объединили, сохранив функциональное содержание. В частности, бухгалтерия и управление финансами отнесены к одной общей семье (группе) должностей, однако специфика работы каждого направления останется в функциональных описаниях. Актуализация описаний должностей с учетом современных задач государства — в частности, отдельно определены функции по защите объектов критической инфраструктуры. Унификация оценки — что позволило устранить дублирование описаний, а для должностей категории "В" ввели единую матрицу оценки по:

сложности работы;

уровню ответственности и взаимодействия.

Такой подход позволит сделать определение уровня оплаты труда более объективным и согласованным.

Обновленную классификацию государственные органы будут применять для расчета оплаты труда в 2027 году.

Читайте также:

Повлияют ли изменения в госслужбе на оплату труда

Как подчеркнули в НАДС, обновление Каталога типовых должностей государственной службы не повлечет за собой снижение должностных окладов государственных служащих.

Документ будет лишь определять место конкретной должности в системе классификации, тогда как размеры окладов будут устанавливаться в соответствии со схемой окладов. Учитывая это, изменение классификационного кода не станет поводом для снижения зарплаты.

Для подавляющего большинства госорганов переход на новые правила должен пройти без бюрократии:

не потребуется проведение повторной классификации должностей — переход будет осуществляться автоматически по отдельной таблице сопоставления: как было — как стало;

полностью сохранятся: уровень должности, тип и юрисдикция госоргана;

не потребуется переписывать должностные инструкции сотрудников из-за обновления классификационного кода.

Зачем были приняты изменения для должностей госслужбы

Как объясняют в агентстве, необходимость пересмотра документа возникла из-за практики его внедрения: согласно действующему Каталогу были классифицированы 93% должностей государственной службы, на которые распространяются единые условия оплаты труда.

Полученный опыт позволил выявить положения, требующие детализации для обеспечения единого подхода к начислениям во всех ведомствах.

"Обновленный Каталог — это не об усложнении. Он о понятности, единых правилах, одинаковых подходах", — добавили в агентстве.

Ранее Новини.LIVE сообщали, какие сотрудники востребованы в компаниях оборонного сектора. В частности, есть вакансии не только для работы в производственных цехах и инженерных отделах, но и для специалистов в сфере финансов, управления персоналом, администрирования и логистики. В частности, грузчики смогут зарабатывать от 36 500 до 38 000 грн.

Также Новини.LIVE писали о том, что в Верховную Раду внесли законопроект, предлагающий ограничить оплату труда народных депутатов, членов правительства и других должностных лиц бюджетных учреждений 10 минимальными зарплатами. Речь идет о выплате в размере 86 470 грн. Документ уже передали в профильный комитет.