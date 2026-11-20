Оператор дрона. Фото: Міноборони

У 2026 році український оборонно-промисловий комплекс (ОПК) гостро потребує кваліфікованих працівників, і йдеться не лише про інженерів-конструкторів дронів. Компанії шукають фахівців для роботи на виробничих лініях, спеціалістів із постачання та логістики, складальників безпілотних систем. При цьому працевлаштуватися можна навіть без попереднього досвіду — обіцяють навчання із заробітною платою під час випробувального терміну до 40 000 грн.

Про це йдеться у дослідженні аналітиків кадрового порталу "Robota.ua", інформують Новини.LIVE.

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Кадровий попит на працівників без досвіду в "оборонці" у 2026 році

Аналіз 635 вакансій оборонних підприємств показав реальну картину ситуації у цій сфері: на яких фахівців спостерігається попит, які пропонують умови, гарантії та рівень зарплат для новачків та досвідчених працівників.

Ключові особливості аналізу вакансій в оборонному секторі України:

Середня оплата праці становить 47 000 — 60 000 грн;

Частка вакансій з доходом від 100 000 грн дорівнює 14%;

На виробництво дронів (БпЛА, FPV або UAV) припадає 40% вакансій;

Найбільший попит на фахівців за межами Києва — 48% в Івано-Франківську, Тернополі, Львові, Мукачево, Чернівцях та Ужгороді.

При цьому деякі компанії повністю відкриті для шукачів роботи без технічної освіти чи відповідного досвіду роботи на оборонному виробництві. Таким кандидатам пропонують навчання з нуля і оплату праці на випробувальному терміні, що перевищує середню в країні.

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Зокрема, шукають таких працівників на зарплату на старті:

35 000 грн — комплектувальників FPV-дронів у компанію з виробництва та складання FPV-дронів Nebo FPV (Київ) бех досвіду, з гарантованим навчанням та п’ятиденним робочим тижнем.

від 25 000 до 40 000 грн — складальників виробів у компанію у сфері мілітарних та правоохоронних технологій "УМО Україна" (Київ), з сьомого місяця роботи може вийти на максимум зарплати, з навчанням з наставником;

від 40 000 до 45 000 грн — фахівців з паяння FPV-дронів у компанію, що спеціалізується на розробці та виробництві бойових дронів "Дикі Шершні" (Київ). На старті обіцяють 40 000 грн, далі — 45 000 грн, окремо від премій, оплати робочих субот і навчання;

від 35 000 до 42 500 грн — збиральників дронів у miltech компанію у Львові без досвіду.

Зарплати та посади для досвідчених фахівців військових технологій

Водночас, наявність досвіду роботи на заводах, в автосервісах, машинобудуванні або ремонті техніки може стати суттєвою перевагою для отримання місця роботи в оборонній галузі, адже частина навичок у цивільних професіях може застосуватись в miltech.

Зокрема, досвідченим фахівцям, які вміло оперують електронікою, виробничим обладнанням, кресленнями та різними матеріалами оборонні підприємства пропонують значно вищу оплату праці:

від 52 000 до 93 000 грн (разом з преміями) — для операторів верстатів із числовим програмним керуванням в Івано-Франківську, де потрібен контроль за налаштуванням та роботою обладнання з виготовлення деталей;

від 42 000 до 60 000 грн — для монтажників радіоелектронної апаратури у Fortyve з додатковою оплатою за понаднормову роботу;

від 45 000 до 65 000 грн — для формувальників композитних матеріалів у Fortyve, що використовують, зокрема у виробництві дронів. Ставка починається 45 000 грн, передбачені додаткові робочі години.

Найбільш цінні працівники в оборонному виробництві

Як свідчить дослідження, досвідчені технічні фахівці можуть розраховувати на значно кращі умови роботи. Зокрема, зарплатні пропозиції з-поміж 93 інженерних вакансій у 33-х — сягають близько 100 000 грн. У списку:

від 92 000 до 165 500 грн — для інженерів з налагоджування та випробування БпЛА в Івано-Франківську;

від 70 000 до 150 000 грн — для фахівців з роботи з електронними компонентами та обладнанням (Middle Hardware Engineer у Vyriy Industries);

від 130 000 до 170 000 грн — для інженерів-розробників корпусів і конструкцій дронів;

від 180 000 грн — для розробників безпілотних систем (UAV Engineer) у Vyriy Industries.

Ті, хто навчаються або нещодавно закінчили технічний університет, можуть отримувати від 52 000 до 100 500 грн. Зокрема, на роботу посаду інженера-технолога в Києві запрошують студентів останніх курсів і випускників.

Які ще потрібні працівники у компаніях сфери оборони

Також на оборонних підприємствах відкриті пропозиції не тільки для роботи у виробничих цехах та інженерних відділах. Зокрема, запрошують на роботу спеціалістів у сфері фінансів, управління персоналом, адміністрування та логістики.

Оплата праці за такими вакансіями наступні:

близько 60 000 грн — для рекрутерів;

від 47 500 до 50 000 грн — для бухгалтерів;

від 39 000 до 42 000 грн — для комірників;

від 36 500 до 38 000 грн — для вантажників.

Більші зарплати обіцяють таким фахівцям:

Керівникам складської логістики у Vyriy Industries у Львові — 100 000 грн (80 000 грн — ставка);

Менеджерам із закупівель у Blackbird — 36 000−90 000 грн;

Керівникам служби безпеки — 450 000 грн;

Фінансовим директорам — 400 000 грн;

HR-директорам — 315 000 грн;

Операційним директорам — 225 000–315 000 грн;

Hardware RF Engineer (R&D) — 150 000–300 000 грн;

Інженерам-конструкторам з оптики — 135 000–247 000 грн.

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