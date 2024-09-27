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Біженців у Канаді чекають труднощі — які діють умови та розмір допомоги

27 вересня 2024 14:22
Ксенія Симонова - Редактор
Біженці у Канаді — які діють умови та суми допомоги у 2024 році
Біженці у тимчасовому притулку. Фото: ukrayina.pl
Ксенія Симонова - Редактор

Українці, які вирішили знайти порятунок від війни у Канаді, можуть зіткнутися з труднощами під час отримання статусу біженця. Водночас, співвітчизники можуть розраховувати на допомогу в цій країні.

Про це медіа розповіли в імміграційному відділі компанії з працевлаштування в Канаді MV Group.

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Які проблеми мають українці у Канаді

Як зазначають експерти, у 2024 році громадяни України можуть переїздити в Канаду за різноманітними програмами, зокрема програмою працевлаштування, імміграції, возз’єднання родини.

Водночас із необхідністю отримання статусу біженця можуть виникнути певні труднощі. Проблема в тому, що чомусь в країні немає окремої програми біженства для громадян з України, проте вони можуть скористатись звичними програмами переїзду.

Так, щоб отримати статус біженця громадяни повинні мати дуже вагомі підстави та пройти дуже складний судовий процес.

"Це окрема серйозна процедура, яка передбачає судовий процес і позитивне рішення Ради Імміграції та Біженства Канади (Immigration and Refugee Board of Canada)", — пояснюють фахівці.

Відомо, що зараз на розгляді перебуває 156 тис. заяв від українських громадян, які прагнуть отримати статус біженця. Тому процес отримання статусу біженства в цій країні передбачає очікування рішення. Після надання статусу біженця необхідно отримати спеціальний документ (Refugee Travel Document). Завдяки йому українці зможуть подорожувати. Водночас, є заборона на подорожі до країни громадянства чи в Росію.

Яку допомогу надають в Канаді біженцям

Після проходження кількаетапного розгляду заяви на біженство в Канаді в українців відкривається доступ до послуг охорони здоров’я та матеріальної підтримки.

Зокрема, грошову допомогу нададуть тим біженцям, яких канадський уряд прийме з-за кордону. Водночас, біженці, які подають свої заяви з території Канади, можуть розраховувати на матеріальну допомогу у разі наявності особливих потреб.

Розмір допомоги залежить від кількості членів у родині прохача, а також потреб. Виплати надають протягом року. Допомога ще залежить від того, яка це провінція.

"Найвищу допомогу отримують біженці, яких Канада переміщує з-за кордону. Наприклад, одна особа без сім’ї може розраховувати на допомогу на продукти — 228 CAD, базовий одяг — 380 CAD, зимовий одяг — 177 CAD, на домашнє господарство — 627 CAD, меблі — 1620 CAD та інші одноразові виплати. Щомісячні виплати нараховуються для харчування, проїзду, оренди житла, і залежать від життєвої ситуації кожної особи", — уточнили фахівці.

З початку повномасштабної війни до Канади переїхали 286 тис. українських громадян (дані на кінець весни 2024 року).

Що ще варто знати

Нагадаємо, у Швейцарії влада полегшить працевлаштування українським біженцям. Федеральна рада країни ухвалила відповідне рішення, покликане суттєво підвищити рівень зайнятості.

Також ми повідомляли, що експерти склали список країн Європи, де найбільша середня заробітна плата у 2024 році. Відомо, що за кордоном щомісяця можна отримувати максимально 8,14 тис. євро.

Канада виплати українці біженці матеріальна допомога гроші

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