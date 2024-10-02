Беженцы в Польше — для украинцев изменились правила оказания помощи

Польские злотые в руках. Фото: Ukrayina.pl

В Польше изменились правила предоставления социальных выплат для украинских беженцев. Речь идет о начислении на детей от 12 до 35 месяцев жизни.

Об этом сообщает "Радио Свобода", ссылаясь на эксперта фонда "Украинский дом" Александра Пестрикова.

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Отмечается, что речь идет об общих правилах начисления социальных выплат на детей, однако изменения коснутся и украинских беженцев.

С 1 октября 2024 года в Польше предоставляется три новых вида семейных выплат по программе поддержки семей, имеющих детей от одного до трех лет. Новый формат финпомощи семей, утвержденный правительством, призван активизировать родителей к выходу на работу после трех лет декрета.

Так, если раньше украинцы с временной защитой (PESEL UKR) автоматически ежемесячно получали по 500 злотых на ребенка в возрасте от одного-трех лет, при официальной работе — на 1,5 тыс. злотых компенсации на ясли, то изменения предусматривают только полуторатысячную помощь. Однако даже ее просто так не назначат. Для этого необходимо выполнить дополнительные условия.

Поляки и мигранты могут претендовать на одну из трех программ:

"Активные родители на работе" (Aktywni rodzice w pracy) — 1,5 тыс. злотых;

"Активные в яслях" (Aktywnie w żlobku) — 1,5 тыс. злотых;

и "Активные дома" (Aktywnie w domu) — 500 злотых.

Украинцы могут подавать заявки на помощь "Активные в яслях" (Aktywnie w żlobku), при условии, что мать работает, а ребенок имеет непрерывный статус PESEL UKR в течение 365 дней.

"Что будет считаться непрерывным статусом, мы увидим уже после 1 октября 2024 года, потому что были и есть такие ситуации, когда человек уезжал, терял статус UKR, вернул его, и, например, условно говоря, две недели, пока разбирались, этого статуса не малая. Если эту ситуацию отнесут как такую, что статус был прерван, то проблем будет больше. Пока мы не знаем, как это будет считаться", — сообщил эксперт.

При этом правила оказания помощи в размере 800+ на детей, которые ходят в польскую школу, не изменились.

По информации УВКБ ООН, в Польше насчитывается около одного миллиона украинских беженцев.

Что еще стоит знать

Напомним, в Германии констатируют изменения в ситуации интеграции украинских беженцев в местный рынок труда. Показатель занятости долгое время находился на низком уровне, однако в последнее время резко возрос.

Также мы сообщали, что украинцы, решившие найти спасение от войны в Канаде, могут столкнуться с трудностями при получении статуса беженца. В то же время, соотечественники могут рассчитывать на помощь в этой стране.