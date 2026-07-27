Середня зарплата у Польщі: де зростають зарплати та в яких галузях бракує кадрів

Жінка сидить за ноутбуком, польські злоті. Фото: Pexels. Колаж: Новини.LIVE.

Польський ринок праці продовжує демонструвати динаміку зростання зарплати громадян. На початку літа середня місячна заробітна плата в корпоративному секторі країни перетнула чергову позначку і сягнула 9 401,58 злотих брутто.

Про це повідомляє фінансовий портал "finance.ua", передають Новини.LIVE.

Наскільки виросла заробітна плата

Згідно з підрахунками Головного статистичного управління Польщі (GUS), показник виявився на 5,9% вищим, ніж за аналогічний період минулого року, та показав зростання на 2,5% порівняно з попереднім місяцем. Таке фінансове підйом свідчить про збереження високого економічного темпу країни, незважаючи на загальноєвропейські виклики.

Хто потрапив до статистики

Подані дані охоплюють виключно середні та великі підприємства корпоративного сектору, де офіційно працевлаштовано щонайменше 10 осіб. Сюди входять провідні компанії з галузей промисловості, оптової та роздрібної торгівлі, будівництва, транспорту й логістики. Саме тому реальний середній дохід по всій економіці країни може дещо відрізнятися від показників великого бізнесу.

Чому червень став рекордним

Економісти та аналітики ринку праці виділяють кілька ключових факторів, які спровокували червневий стрибок заробітних плат:

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Які галузі найактивніше шукають людей

Найбільш активно нових працівників шукають компанії, орієнтовані на внутрішнє споживання — рекрутинг, сфера послуг, будівництво, заклади харчування та e-commerce. Стійкий попит з боку місцевого населення стимулює бізнес розширювати штати. Окремі експортно орієнтовані сектори промисловості зіштовхнулися зі складнішою ситуацією. Зокрема, у галузі автомобілебудування спостерігається зниження обсягів виробництва, через що компанії змушені оптимізувати витрати, заморожувати нові вакансії або навіть частково скорочувати персонал.

Що це означає для українських мігрантів

Польща залишається одним із головних напрямків для українських шукачів роботи. Зростання середньої зарплати та підвищення мінімалки позитивно позначаються і на доходах українських мігрантів.

Нещодавно Новини.LIVE повідомляли, що українців масово лишають без фінансової допомоги в Польщі. Експерти кажуть, що дуже часто таке стається через невідповідність даних у реєстрі. У разі виявлення неправильних даних слід звертатись одразу до ZUS із заявою в довільній формі.

Також Новини.LIVE розповіли, коли в Україні відкриють відому мережу польских магазинів Рерсо. У магазинах можна буде знайти недорогі товари для дому, одяг для дітей і дорослих та канцтовари. Відкрити магазини планують в Києві, Чернівцях, Тернополі та Мукачеві.