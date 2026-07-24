Зарплати спеціалістів з ШІ в Україні: скільки платять у 2026 році

Людина в окулярах тримає робота, рука робота. Фото: Pexels. Колаж: Новини.LIVE

Попит на фахівців у сфері штучного інтелекту в Україні продовжує стрімко зростати. Разом із ним підвищуються й фінансові пропозиції від роботодавців. Спеціалісти з розробки та впровадження ШІ стали одними з найзатребуваніших на ринку праці.

Скільки заробляють AI-фахівці та як змінилася їхня середня зарплата за останній рік, свідчать дані аналітики Work.ua, повідомляє Новини.LIVE.

Скільки платять спеціалістам із ШІ

Станом на липень 2026 року середня заробітна плата спеціаліста з ШІ в Україні становить 45 000 гривень. Медіана бажаної заробітної плати тих, хто в активному пошуці роботи — 40 000 гривень. Це такі професії як розробник штучного інтелекту, AI developer, AI-розробник та інші дотичні посади.

Якщо порівнювати заробітну плату працівника з минулим роком, то місцями вона виросла майже вдвічі. Станом на липень 2025 року середня заробітна плата становила 24 500 гривень.

Проте діапазон заробітних плат у цій галузі є досить широким і залежить від рівня кваліфікації та складності проєктів:

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мінімальний поріг для позицій "Junior" та розробників початкового рівня становить близько 20 000 гривень;

максимальні оклади для досвідчених Senior-спеціалістів та архітекторів ШІ-систем сягають 132 000 гривень.

Попит та формат роботи

Запит компаній на працівників, які знаються на AI, зріс на 63%. Це свідчить про те, що інструменти штучного інтелекту стають буденністю для українського бізнесу.

Статистика також показує, що розмір доходу практично не залежить від місцезнаходження фахівця. Незалежно від того, працює розробник в офісі чи віддалено з дому, заробітна плата залишається однаковою.

Нещодавно Новини.LIVE розповідали які професії мають великий дефіцит кадрів. Експерти зазначають, що основними причинами є невідповідність вимогам компаній, а у кандидатів немає потрібного рівня кваліфікації, а умови не відповідають професійним планам.

Також Новини.LIVE повідомляли на яких вакансіях роботодавці готові платити зарплату 50 000 гривень. Експерти кажуть, що зараз таку суму пропонують покрівельникам. За останній рік оплата праці у таких фахівців зросла на 67%.