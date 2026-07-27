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Главная Финансы В Польше зафиксирован стремительный рост средней зарплаты: новые суммы

В Польше зафиксирован стремительный рост средней зарплаты: новые суммы

Ua ru
Дата публикации 27 июля 2026 16:40
Средняя зарплата в Польше: где растут зарплаты и в каких отраслях наблюдается нехватка кадров
Женщина сидит за ноутбуком, польские злотые. Фото: Pexels. Коллаж: Новини.LIVE.

Польский рынок труда продолжает демонстрировать динамику роста заработной платы граждан. В начале лета средняя месячная заработная плата в корпоративном секторе страны превысила очередную отметку и достигла 9 401,58 злотых брутто.

Об этом сообщает финансовый портал "finance.ua", передают Новини.LIVE.

Насколько выросла заработная плата

Согласно подсчетам Главного статистического управления Польши (GUS), показатель оказался на 5,9% выше, чем за аналогичный период прошлого года, и продемонстрировал рост на 2,5% по сравнению с предыдущим месяцем. Такой финансовый рост свидетельствует о сохранении высоких темпов экономического роста страны, несмотря на общеевропейские вызовы.

Кто попал в статистику

Представленные данные охватывают исключительно средние и крупные предприятия корпоративного сектора, где официально трудоустроено не менее 10 человек. Сюда входят ведущие компании из отраслей промышленности, оптовой и розничной торговли, строительства, транспорта и логистики. Именно поэтому реальный средний доход по всей экономике страны может несколько отличаться от показателей крупного бизнеса.

Почему июнь стал рекордным

Экономисты и аналитики рынка труда выделяют несколько ключевых факторов, которые спровоцировали июньский скачок заработных плат:

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Какие отрасли наиболее активно ищут сотрудников

  1. Наиболее активно новых сотрудников ищут компании, ориентированные на внутреннее потребление — рекрутинг, сфера услуг, строительство, заведения общественного питания и e-commerce. Устойчивый спрос со стороны местного населения стимулирует бизнес к расширению штатов.
  2. Отдельные экспортно-ориентированные секторы промышленности столкнулись с более сложной ситуацией. В частности, в автомобилестроении наблюдается снижение объемов производства. Компании вынуждены оптимизировать расходы, замораживать новые вакансии или даже частично сокращать персонал.

Что это означает для украинских мигрантов

Польша остается одним из главных направлений для украинских соискателей работы. Рост средней зарплаты и повышение минимальной заработной платы положительно сказываются и на доходах украинских мигрантов.

Недавно Новини.LIVE сообщали, что украинцев массово оставляют без финансовой помощи в Польше. Эксперты отмечают, что очень часто это происходит из-за несоответствия данных в реестре. В случае обнаружения неверных данных следует сразу обращаться в ZUS с заявлением в произвольной форме.

Также Новини.LIVE рассказали, когда в Украине откроется известная сеть польских магазинов "Рерсо". В магазинах можно будет найти недорогие товары для дома, одежду для детей и взрослых, а также канцтовары. Открыть магазины планируют в Киеве, Черновцах, Тернополе и Мукачево.

Польша работа зарплата
Виталий Чайка - Редактор экономических новостей
Автор:
Виталий Чайка
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