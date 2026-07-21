Популярна мережа Pepco відкриває магазини в Україні: де можна буде купувати дешеві товари

Люди в магазині, точка продажу Pepco. Фото: Magnific, Українська Рада Торгових Центрів. Колаж: Новини.LIVE

Незабаром українці зможуть купувати одяг, товари для дому та дитячі речі у ще одній відомій європейській мережі. Популярна мережа магазинів Pepco з'явиться в Україні. Компанія визначила перші міста, де відкриє свої магазини, а також вже почала шукати працівників.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на Українську Раду Торгових Центрів.

Де відкриються нові магазини

Перші чотири магазини Pepco почнуть працювати у Києві, Чернівцях, Мукачеві та Тернополі. Запустити їх планують у другій половині цього року.

Керівник Pepco Ukraine Арсен Старченко зазначив, що визначення перших міст стало важливим етапом підготовки до запуску мережі в Україні. Зараз компанія готує торгові точки до відкриття, налагоджує роботу в Україні та формує команду. Вакансії вже з'явилися на сайті пошуку роботи.

Компанія вже відкрила вакансії для майбутніх співробітників у всіх чотирьох містах, вони розміщені на українських сайтах пошуку роботи.

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Що продає Pepco

Pepco добре відома в Європі як мережа магазинів із доступними цінами. Тут можна знайти недорогий одяг для дітей і дорослих, товари для дому, кухні, декор, іграшки, сезонні речі та інші повсякденні товари.

Компанія Pepco була заснована у Польщі понад 20 років тому. Сьогодні мережа має понад 4000 магазинів у 18 країнах Європи, а щомісяця їх відвідують близько 36 мільйонів покупців. Тепер компанія виходить і на український ринок.

За підсумками 2025 року виторг Pepco Group зріс на 8,7% і сягнув 4,5 мільярдів євро, а чистий прибуток компанії збільшився майже на 20% — до 219 мільйонів євро.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що робити, якщо в магазині різні цифри на ціннику і в чеку. Українці нерідко стикаються із ситуацією, коли ціна товару на касі виявляється вищою. У Держпродспоживслужбі нагадали, що магазин зобов'язаний продати товар за вказаною ціною, а у разі порушення покупець має право вимагати дотримання закону та звернутися зі скаргою.

Також Новини.LIVE писали, чому не можна викидати чек після зняття готівки. Він може містити конфіденційну інформацію, яку здатні використати шахраї. Тому фахівці радять не залишати такі квитанції без нагляду, а після використання знищувати їх або взагалі відмовлятися від друку, якщо в цьому немає потреби.