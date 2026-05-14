Чому деяким українцям неправильно розраховують пенсію: відповідь ПФУ

Пенсіонерка і комп'ютер, гроші.

В Україні розрахунок пенсій відбувається за спеціальними формулами. Та навіть у цьому випадку можуть виникати помилки. Відомо, якого правила мають дотримуватися громадяни, щоб у майбутньому отримувати правильні суми пенсій та соціальних виплат.

Детальніше про це розповіли у Головному управлінні Пенсійного фонду України у Донецькій області, передає Новини.LIVE.

Чому пенсію українцям можуть розрахувати неправильно

Найчастіше неточності виникають через те, що громадяни не своєчасно оновлюють особисті дані. Наприклад, не сповіщають ПФУ про:

зміну прізвища або інших персональних даних;

оновлення даних в паспорті;

переїзд чи зміну адреси реєстрації.

Щоб уникнути подібних ситуацій, громадянам рекомендують своєчасно повідомляти про зміни персональних даних.

Як внести нову інформацію

Для того, щоб оновити дані, не обов’язково йти у відділення Пенсійного фонду — це можна зробити онлайн на вебпорталі ПФУ. Після входу в особистий кабінет у ПФУ радять уважно передивитися раніше внесені дані.

"Якщо виявили неточності, тоді треба заповнити анкету для зміни даних у Реєстрі застрахованих осіб", — підкреслили в установі.

Для цього:

відкриваєте розділ "Комунікація з ПФУ";

обираєте анкету для зміни даних в РЗО. У ній можна випрати ПІБ, РНОКП, дату народження та місце, стать, громадянство, серію та номер паспорта, адресу місця проживання;

заповнюєте анкету;

додаєте скан-копії документів;

перевіряєте написану інформацію та формуєте анкету.

Після цього анкету потрібно буде підписати на відправити на перевірку до ПФУ. Про статус заявки можна дізнаватися у розділі "Мої звернення".

