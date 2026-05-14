Головна Фінанси У ПФУ назвали помилку, через яку українцям неправильно розраховують пенсії

Дата публікації: 14 травня 2026 06:10
Чому деяким українцям неправильно розраховують пенсію: відповідь ПФУ
Пенсіонерка і комп'ютер, гроші. Фото: Новини.LIVE, УНІАН. Колаж: Новини.LIVE

В Україні розрахунок пенсій відбувається за спеціальними формулами. Та навіть у цьому випадку можуть виникати помилки. Відомо, якого правила мають дотримуватися громадяни, щоб у майбутньому отримувати правильні суми пенсій та соціальних виплат. 

Детальніше про це розповіли у Головному управлінні Пенсійного фонду України у Донецькій області, передає Новини.LIVE

Чому пенсію українцям можуть розрахувати неправильно

Найчастіше неточності виникають через те, що громадяни не своєчасно оновлюють особисті дані. Наприклад, не сповіщають ПФУ про: 

  • зміну прізвища або інших персональних даних;
  • оновлення даних в паспорті;
  • переїзд чи зміну адреси реєстрації.

Щоб уникнути подібних ситуацій, громадянам рекомендують своєчасно повідомляти про зміни персональних даних.

Як внести нову інформацію

Для того, щоб оновити дані, не обов’язково йти у відділення Пенсійного фонду — це можна зробити онлайн на вебпорталі ПФУ. Після входу в особистий кабінет у ПФУ радять уважно передивитися раніше внесені дані.  

"Якщо виявили неточності, тоді треба заповнити анкету для зміни даних у Реєстрі застрахованих осіб", — підкреслили в установі.

Для цього:

  • відкриваєте розділ "Комунікація з ПФУ";
  • обираєте анкету для зміни даних в РЗО. У ній можна випрати ПІБ, РНОКП, дату народження та місце, стать, громадянство, серію та номер паспорта, адресу місця проживання;
  • заповнюєте анкету;
  • додаєте скан-копії документів;
  • перевіряєте написану інформацію та формуєте анкету.

Після цього анкету потрібно буде підписати на відправити на перевірку до ПФУ. Про статус заявки можна дізнаватися у розділі "Мої звернення". 

Раніше Новини.LIVE розповідали, що громадянам з особливими заслугами перед Україною встановлюють надбавки до пенсії від 23% до 35%. Це означає, що вони щомісяця можуть отримувати додатково до 908 гривень. Однак ці доплати не призначаються автоматично. 

Також Новини.LIVE повідомляли, що у травні деякі громадяни похилого віку отримають індивідуальні підвищення до пенсії. Ці виплати підв’язані під певний вік. Та окремі суми надбавок у 75 та 80 років не плюсуватимуться.  

пенсії Пенсійний Фонд грошові виплати
Віталій Чайка - Редактор економічних новин
Автор:
Віталій Чайка
