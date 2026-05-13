Надбавки до пенсії: кому з українців доплатять від 23% до 35% у 2026 році

У 2026 році деякі українські громадяни зможуть оформити різноманітні доплати до пенсій, що можуть коливатись від 23% до 35% від прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб. Пенсійне законодавство передбачає надання додаткової фінансової підтримки людям, які зробили своєю діяльністю великий внесок для розвитку України.

За що обіцяють доплату до пенсії від 23% до 35% у 2026 році

Йдеться про виплати за особливі заслуги перед Україною, що встановлюють громадянам за визначний геройський вчинок або визначне трудове досягнення.

Питання їх призначення, а також коло осіб, які мають на них право, визначає закон №1767 "Про пенсії за особливі заслуги перед Україною".

Громадянам, які мають заслуги у розвитку, захисті або прославленні України, призначені спеціальні надбавки. Йдеться про:

Учасників бойових дій (УБД) та ветеранів війни, які мають ордени за особисту мужність та героїзм у захисті України. Героїв України, осіб, нагороджених орденом Героїв Небесної Сотні, чотирма і більше орденами України після оголошення незалежності, осіб, відзначених почесним званням "народний" з 1991 року; Громадян, відзначених держнагородами, почесними званнями або тих, хто має статус лауреата державних премій, зокрема зі званням "Заслужений". Спортсменів з чемпіонськими званнями, власними рекордами під час європейських, світових, Олімпійських чи Паралімпійських змагань. Космонавтів, які виходили у відкритий космос/здійснювали керування експериментальними літальними апаратами. Матерів, які народили від п’яти дітей та виховали їх до шестирічного віку (а також усиновлені діти). Осіб, яких згідно із законом "Про правовий статус та вшанування пам’яті борців за незалежність України у XX столітті" визнали борцями за незалежність України у XX столітті.

Які суми доплат нарахують до пенсій та список документів

Закон передбачає, що розмір щомісячних доплат до пенсійних виплат для людей за особливі заслуги стартує з 23% і досягає 35% від рівня прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб.

У 2026 році показник прожиткового мінімуму зріс (до 2 595 грн), а тому підвищились суми надбавок і коливаються від 597 до 908 грн за місяць.

Правила призначення надають можливість претендувати лише на один вид доплат, якщо громадянин має одночасно право на різні види надбавок.

Для оформлення виплат до пенсії, необхідно звернутися із заявою до тервідділення ПФУ або подати через е-портал. Доплати за особливі заслуги не призначаються автоматично, а тому слід подати заяву та зібрати такі документи:

посвідчення;

нагороди;

дипломи;

довідки;

інші офіційні папери.

Також у разі смерті пенсіонера право на надбавку можна переоформити близьким родичам, однак сума буде дещо меншою: від 70% до 90% від рівня доплати.

