Почему некоторым украинцам неправильно рассчитывают пенсию: ответ ПФУ

Пенсионерка и компьютер, деньги.

В Украине расчет пенсий происходит по специальным формулам. Но даже в этом случае могут возникать ошибки. Известно, какого правила должны придерживаться граждане, чтобы в будущем получать правильные суммы пенсий и социальных выплат.

Подробнее об этом рассказали в Главном управлении Пенсионного фонда Украины в Донецкой области, передает Новини.LIVE.

Почему пенсию украинцам могут рассчитать неправильно

Чаще всего неточности возникают из-за того, что граждане не своевременно обновляют личные данные. Например, не извещают ПФУ об:

изменении фамилии или других персональных данных;

обновлении данных в паспорте;

переезде или изменении адреса регистрации.

Чтобы избежать подобных ситуаций, гражданам рекомендуют своевременно сообщать об изменениях персональных данных.

Как внести новую информацию

Для того, чтобы обновить данные, не обязательно идти в отделение Пенсионного фонда — это можно сделать онлайн на вебпортале ПФУ. После входа в личный кабинет в Пенсионном фонде советуют внимательно пересмотреть ранее внесенные данные.

"Если обнаружили неточности, тогда надо заполнить анкету для изменения данных в Реестре застрахованных лиц", — подчеркнули в учреждении.

Для этого:

открываете раздел "Коммуникация с ПФУ";

выбираете анкету для изменения данных в РЗО. В ней можно постирать ФИО, РНОКП, дату рождения и место, пол, гражданство, серию и номер паспорта, адрес места жительства;

заполняете анкету;

добавляете скан-копии документов;

проверяете написанную информацию и формируете анкету.

После этого анкету нужно будет подписать и отправить на проверку в ПФУ. О статусе заявки можно узнавать в разделе "Мои обращения".

Ранее Новини.LIVE рассказывали, что гражданам с особыми заслугами перед Украиной устанавливают надбавки к пенсии от 23% до 35%. Это означает, что они ежемесячно могут получать дополнительно до 908 гривен. Однако эти доплаты не назначаются автоматически.

Также Новини.LIVE сообщали, что в мае некоторые граждане пожилого возраста получат индивидуальные повышения к пенсии. Эти выплаты подвязаны под определенный возраст. И отдельные суммы надбавок в 75 и 80 лет не будут плюсоваться.