Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionЕвровидениеФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаПолитикаВойнаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервГламурКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Гламур
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Финансы В ПФУ назвали ошибку, из-за которой украинцам неправильно считают пенсии

В ПФУ назвали ошибку, из-за которой украинцам неправильно считают пенсии

Ua ru
Дата публикации 14 мая 2026 06:10
Почему некоторым украинцам неправильно рассчитывают пенсию: ответ ПФУ
Пенсионерка и компьютер, деньги. Фото: Новини.LIVE, УНИАН. Коллаж: Новини.LIVE

В Украине расчет пенсий происходит по специальным формулам. Но даже в этом случае могут возникать ошибки. Известно, какого правила должны придерживаться граждане, чтобы в будущем получать правильные суммы пенсий и социальных выплат.

Подробнее об этом рассказали в Главном управлении Пенсионного фонда Украины в Донецкой области, передает Новини.LIVE.

Почему пенсию украинцам могут рассчитать неправильно

Чаще всего неточности возникают из-за того, что граждане не своевременно обновляют личные данные. Например, не извещают ПФУ об:

  • изменении фамилии или других персональных данных;
  • обновлении данных в паспорте;
  • переезде или изменении адреса регистрации.

Чтобы избежать подобных ситуаций, гражданам рекомендуют своевременно сообщать об изменениях персональных данных.

Как внести новую информацию

Для того, чтобы обновить данные, не обязательно идти в отделение Пенсионного фонда — это можно сделать онлайн на вебпортале ПФУ. После входа в личный кабинет в Пенсионном фонде советуют внимательно пересмотреть ранее внесенные данные.

Читайте также:

"Если обнаружили неточности, тогда надо заполнить анкету для изменения данных в Реестре застрахованных лиц", — подчеркнули в учреждении.

Для этого:

  • открываете раздел "Коммуникация с ПФУ";
  • выбираете анкету для изменения данных в РЗО. В ней можно постирать ФИО, РНОКП, дату рождения и место, пол, гражданство, серию и номер паспорта, адрес места жительства;
  • заполняете анкету;
  • добавляете скан-копии документов;
  • проверяете написанную информацию и формируете анкету.

После этого анкету нужно будет подписать и отправить на проверку в ПФУ. О статусе заявки можно узнавать в разделе "Мои обращения".

Ранее Новини.LIVE рассказывали, что гражданам с особыми заслугами перед Украиной устанавливают надбавки к пенсии от 23% до 35%. Это означает, что они ежемесячно могут получать дополнительно до 908 гривен. Однако эти доплаты не назначаются автоматически.

Также Новини.LIVE сообщали, что в мае некоторые граждане пожилого возраста получат индивидуальные повышения к пенсии. Эти выплаты подвязаны под определенный возраст. И отдельные суммы надбавок в 75 и 80 лет не будут плюсоваться.

пенсии Пенсионный Фонд денежные выплаты
Виталий Чайка - Редактор экономических новостей
Автор:
Виталий Чайка
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации