Почему некоторым украинцам неправильно рассчитывают пенсию: ответ ПФУ

В ПФУ назвали ошибку, из-за которой украинцам неправильно считают пенсии
В Украине расчет пенсий происходит по специальным формулам. Но даже в этом случае могут возникать ошибки. Известно, какого правила должны придерживаться граждане, чтобы в будущем получать правильные суммы пенсий и социальных выплат.
Подробнее об этом рассказали в Главном управлении Пенсионного фонда Украины в Донецкой области, передает Новини.LIVE.
Почему пенсию украинцам могут рассчитать неправильно
Чаще всего неточности возникают из-за того, что граждане не своевременно обновляют личные данные. Например, не извещают ПФУ об:
- изменении фамилии или других персональных данных;
- обновлении данных в паспорте;
- переезде или изменении адреса регистрации.
Чтобы избежать подобных ситуаций, гражданам рекомендуют своевременно сообщать об изменениях персональных данных.
Как внести новую информацию
Для того, чтобы обновить данные, не обязательно идти в отделение Пенсионного фонда — это можно сделать онлайн на вебпортале ПФУ. После входа в личный кабинет в Пенсионном фонде советуют внимательно пересмотреть ранее внесенные данные.
"Если обнаружили неточности, тогда надо заполнить анкету для изменения данных в Реестре застрахованных лиц", — подчеркнули в учреждении.
Для этого:
- открываете раздел "Коммуникация с ПФУ";
- выбираете анкету для изменения данных в РЗО. В ней можно постирать ФИО, РНОКП, дату рождения и место, пол, гражданство, серию и номер паспорта, адрес места жительства;
- заполняете анкету;
- добавляете скан-копии документов;
- проверяете написанную информацию и формируете анкету.
После этого анкету нужно будет подписать и отправить на проверку в ПФУ. О статусе заявки можно узнавать в разделе "Мои обращения".
