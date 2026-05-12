Пенсії в Україні: яка буде виплата за умови офіційної зарплати у 20 000 грн

В Україні розмір пенсійної виплати на "заслуженому відпочинку" залежить від офіційного доходу, який людина отримувала протягом трудової діяльності. Відомо, на яку суму пенсії за віком можна розраховувати, якщо розмір заробітної плати становить 20 000 грн.

Правила визначення пенсії в Україні у 2026 році

За даними Пенсійного фонду України (ПФУ), розмір пенсії кожного громадянина визначається за загальною формулою, однак на основі індивідуальних показників. Кінцева сума буде залежати від дати оформлення пенсії, набутого страхового стажу та офіційного доходу протягом всієї трудової діяльності.

Фахівці ПФУ застосовують для здійснення розрахунку суми виплати таку формулу:

Пенсія = ЗП × КЗ × КС, де ЗП — середня заробітна плата за останні три роки перед оформленням пенсії (17 482 грн у 2026 році), КЗ — індивідуальний коефіцієнт своєї зарплатні, КС — коефіцієнт стажу.

Також важливу роль у праві оформлення пенсії за віком є дотримання вимог щодо кількості страхового стажу. У 2026 році пенсія за віком призначається виключно за умови виконання таких вимог щодо стажу:

У 60 років — мінімум 33 роки страхового стажу; У 63 роки — щонайменше 23 роки стажу; У 65 років — достатньо 15 років страхового стажу.

Яка буде пенсія за умови зарплати у 20 000 грн

Для того, щоб зорієнтуватися, яка очікується майбутня пенсія на заслуженому відпочинку, створили пенсійний калькулятор. Для цього потрібно ввести індивідуальну інформацію щодо віку, страхового стажу та доходу.

Зокрема, якщо офіційний заробіток жінки, яка планує оформити пенсію на загальних підставах у 60 років за наявності мінімального стажу у 33 роки, становить приблизно 20 000 грн, то зможе розраховувати на пенсію у 7 284 грн.

Підрахунок розміру пенсії. Джерело: cost.ua/pension

Водночас, на кінцеву суму також можуть впливати різноманітні доплати. Зокрема, якщо стаж перевищує мінімально необхідний рівень, то нараховують додаткові суми. Йдеться про понаднормовий стаж, який для чоловіків становить мінімально 35 років, а для жінок — 30 років.

За таких умов доплата становитиме 1% від пенсії за кожен додатковий рік, що перевищуватиме норму, проте не більше 1% від прожиткового мінімуму, що передбачений для непрацездатних осіб.

У 2026 році прожитковий мінімум становить 2 595 грн, а тому кожен додатковий рік передбачатиме доплату у 25,95 грн. Так, 10 років понад норму гарантуватиме щомісячну доплату у розмірі 259 грн.

