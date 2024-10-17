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У пенсіонерки списали з карток Ощадбанку 26,4 тис. грн — що вирішив суд

17 жовтня 2024 06:01
Ксенія Симонова - Редактор
Ощадбанк допоміг пенсіонерці втратити 26,4 тис. грн — деталі справи
Банківська картка. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
Ксенія Симонова - Редактор

Клієнтка державного "Ощадбанку" втратила з власних карткових рахунків 26,4 тис. грн у відділенні, куди прийшла, щоб їй допомогли отримати електронний цифровий підпис. Жінка подала до суду за маніпуляції з боку фінустанови.

Про це йдеться у рішенні Шевченківського райсуду Києва.

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Втрата коштів з карток Ощадбанку

Як випливає з судових матеріалів, жінка звернулась до працівників Ощадбанку, адже хотіла отримати електронний цифровий підпис. Старший економіст банку в месенджері Telegram набрала в пошуковому вікні "Ощадбот", де ввела номер Київстар та останні 4 цифри пенсійної картки.

Вона двічі ввела код з повідомлення, що дало можливість шахраям можливість змінити пін-код за допомогою оператора. Далі повідомила, що можна зробити цифровий ключ через Viber, де успішно сформувала.

Проте згодом клієнтка виявила, що з її пенсійної картки було перераховано 21,5 тис. гривень на карту іншого банку, а з картки киянина — 4,9 тис. гривень на карту іншого банку. Вона звернулась до банку, а потім до суду.

Натомість в Ощадбанку заявили, що жінка сама ввела паролі, які надійшли на її фінансовий номер телефону для платіжних операцій, на запит сумнівного чат-бота в Telegram.

На чий бік став суд

Як зазначається у рішенні суду, клієнтці банку було відмовлено у задоволенні позову. Оскільки, як свідчать дані операцій з переказу спірних коштів, вони були здійснені у мережі інтернет з її ініціативи, яка сама ввела паролі, що надійшли на номер її телефону для платіжних операцій, тому Ощадбанк не повинен нести відповідальність за такі операції.

"Вхід до системи дистанційного банківського обслуговування "Ощад 24/7" (мобільний Ощад) та операції з переказу коштів здійснені коректно, що можливо лише за наявності інформації для реєстрації в мобільному додатку, яка направлялась на фінансовий телефон позивачки та реквізитів облікового запису, які були відомі виключно їй. Посилання щодо вчинення спірних операцій, а саме: введення фінансового номера телефону, кодів з повідомлення працівником банку не підтверджуються доказами, з клопотанням до допиту працівника банку як свідка сторона позивачки не зверталась", — додали у суді.

Що ще треба знати

Нагадаємо, клієнти Ощадбанку мають проблеми з пенсійними виплатами. Чоловік, який відкрив рахунок у відділенні фінустанови, заявив, що управління Пенсійного фонду в Краматорську відмовило у прийнятті його заяви на виплату пенсії.

Також ми писали, що клієнти Ощадбанку скаржаться на проблеми із закриттям кредитних карток. Зокрема, якщо процедуру вони хочуть здійснити не у тому ж відділенні, де раніше їх отримували.

Ощадбанк гроші банки банківські карти банківські рахунки

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