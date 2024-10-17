Ощадбанк помог пенсионерке потерять 26,4 тыс. грн — детали дела

Банковская карта. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Клиентка государственного "Ощадбанка" потеряла с собственных карточных счетов 26,4 тыс. грн в отделении, куда пришла, чтобы ей помогли получить электронную цифровую подпись. Женщина подала в суд на манипуляции со стороны финучреждения.

Об этом говорится в решении Шевченковского райсуда Киева.

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Потеря средств с карт Ощадбанка

Как следует из судебных материалов, женщина обратилась к работникам Ощадбанка, потому что хотела получить электронную цифровую подпись. Старший экономист банка в мессенджере Telegram набрала в поисковом окне "Ощадбот", где ввела номер Киевстар и последние четыре цифры пенсионной карты.

Она дважды ввела код из сообщения, что дало возможность мошенникам изменить пин-код с помощью оператора. Далее сообщила, что можно сделать цифровой ключ через Viber, где успешно сформировался.

Однако впоследствии клиентка обнаружила, что с ее пенсионной карты было перечислено 21,5 тыс. гривен на карту другого банка, а с карты киевлянина — 4,9 тыс. гривен на карту другого банка. Она обратилась в банк, а затем в суд.

В Ощадбанке заявили, что женщина сама ввела пароли, поступившие на ее финансовый номер телефона для платежных операций, по запросу сомнительного чат-бота в Telegram.

На чью сторону стал суд

Как отмечается в решении суда, клиентке банка было отказано в удовлетворении иска. Поскольку, как свидетельствуют данные операций по переводу оспариваемых средств, они были осуществлены в сети интернет по ее инициативе, которая сама ввела пароли, поступившие на номер телефона для платежных операций, поэтому Ощадбанк не должен нести ответственность за такие операции.

"Вход в систему дистанционного банковского обслуживания "Ощад 24/7" (мобильный Ощад) и операции по переводу средств осуществлены корректно, что возможно только при наличии информации для регистрации в мобильном приложении, которая направлялась на финансовый телефон истицы и реквизитов аккаунта, которые были известны исключительно ей. Ссылки по совершению оспариваемых операций, а именно: введение финансового номера телефона, кодов по уведомлению работником банка не подтверждаются доказательствами, с ходатайством к допросу работника банка как свидетеля сторона истицы не обращалась", — добавили в суде.

Что еще нужно знать

Напомним, клиенты Ощадбанка имеют проблемы с пенсионными выплатами. Мужчина, открывший счет в отделении финучреждения, заявил, что управление Пенсионного фонда в Краматорске отказало в принятии его заявления на выплату пенсии.

Также мы писали, что клиенты Ощадбанка жалуются на проблемы с закрытием кредитных карт. В частности, если процедуру они хотят осуществить не в том же отделении, где их раньше получали.