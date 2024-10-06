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У клієнтки Ощадбанку списали понад 118 тис. грн — що вирішив суд

6 жовтня 2024 06:01
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор
Клієнтка Ощадбанку скаржиться на крадіжку коштів та моральну шкоду — деталі справи
Відділення банку. Фото: УНІАН
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор

Клієнти Ощадбанку скаржаться на різноманітні проблеми з рахунками. Зокрема, одна жінка отримала виписку по картці і виявила, що банк не зарахував її пенсію в розмірі 1 689 гривень. Додатково, протягом тривалого часу невідомі особи знімали з її рахунку кошти на загальну суму 118 602 гривень.

Про це йдеться у рішенні Ленінського районного суду Миколаєва (юридична назва суду).

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Деталі справи

Клієнтка Ощадбанку виявила неприємну ситуацію після отримання виписки з рахунку. В період, коли вона хворіла, з її рахунку невстановлені особи знімали кошти до 5 серпня 2022 року. Загальна сума списаних коштів становить 118 602 гривні. На неодноразові звернення клієнтки до банку відповіді не надходило. Жінка вважає, що банк завдав їй моральну шкоду, оцінюючи її в 100 тисяч гривень. Вона зазначила, що через хворобливий стан не мала можливості купувати продукти, ліки та винаймати доглядальників.

В Ощадбанку повідомили, що після отримання позивачкою коштів у розмірі 168 068 гривень на її поточному рахунку залишилось всього 0,32 гривні. Клієнтка систематично відвідувала відділення банку, отримуючи кошти, які перебували на її рахунку з 12 квітня 2019 року по 5 серпня 2022 року. Проблеми з отриманням коштів виникли у травні 2023 року, що спонукало жінку звертатися до урядової "гарячої лінії" АТ "Ощадбанк".

27 червня 2023 року, після надання всіх необхідних документів у відділення банку, клієнтка отримала 95 тисяч гривень з поточного рахунку. Ситуація викликала занепокоєння серед інших клієнтів, які також скаржаться на проблеми з банківськими рахунками.

Що вирішив суд

Суд відхилив позов жінки, яка намагалася оскаржити дії Ощадбанку. Позивачка подала заяву до відокремленого підрозділу АТ "Ощадбанк", який не є юридичною особою, що унеможливило задоволення її вимог. Згідно з процесуальним законодавством, філія юридичної особи не може бути відповідачем у судовому процесі.

Жінка стверджувала, що в період з 12 квітня 2019 року по 5 серпня 2022 року з її рахунку було знято 118 602 гривні невстановленою особою, і вона не відвідувала відділення банку. Однак суд не врахував ці твердження, оскільки позивачка не надала достатніх доказів для підтвердження своїх слів. Зокрема, до матеріалів справи не були долучені: заява про звернення до поліції щодо зникнення коштів, скарга до керівництва Ощадбанку та клопотання про проведення почеркознавчої експертизи підписів на заявах про видачу готівки.

Таким чином, без належних доказів суд не зміг задовольнити вимоги жінки, і справа була закрита.

Що ще треба знати

Нагадаємо, клієнти Ощадбанку скаржаться на проблеми із закриттям кредитних карток. Зокрема, якщо процедуру вони хочуть здійснити не у тому ж відділенні, де раніше їх отримували.

Ми також писали, що клієнти державного Ощадбанку скаржаться на проблеми з пенсійними виплатами. Чоловік, який відкрив рахунок у відділенні фінустанови, заявив, що управління Пенсійного фонду України в Краматорську відмовило у прийнятті його заяви на виплату пенсії. Він вважає, що відповідальність за ситуацію лежить на банку, та вимагає компенсацію у розмірі 75 356 гривень.

пенсії Ощадбанк гроші шахрайство банківські рахунки судові рішення

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