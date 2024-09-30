Клієнти скаржаться на Ощадбанк через невиплату пенсій — деталі справи

Відділення банку. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Клієнти державного Ощадбанку скаржаться на проблеми з пенсійними виплатами. Чоловік, який відкрив рахунок у відділенні фінустанови, заявив, що управління Пенсійного фонду України в Краматорську відмовило у прийнятті його заяви на виплату пенсії. Він вважає, що відповідальність за ситуацію лежить на банку, та вимагає компенсацію у розмірі 75 356 гривень.

Про це йдеться у рішенні Печерського районного суду Києва.

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Деталі справи

Чоловік заявляє, що 15 серпня 2017 року він відкрив рахунок у відділенні Ощадбанку в Краматорську, Донецької області, однак Пенсійний фонд України (ПФУ) у Краматорську відмовився прийняти заяву про виплату пенсії через цей банк. Згідно з правилами, у разі відмови у взятті рахунку на облік через усунуті помилки, банк зобов'язаний повторно надіслати відповідне повідомлення до ПФУ з виправленими даними.

Однак Ощадбанк не змінив реквізити рахунку на стандарт IBAN і не повідомив про це Пенсійний фонд. Це призвело до невиконання рішення суду та позбавило чоловіка права на отримання пенсії. Як наслідок, він вимагає компенсацію у розмірі 75 356 гривень за матеріальну шкоду, завдану діями банку.

Що вирішив суд

Суд відмовив чоловіку у задоволенні позову, зазначивши, що причиною невиплати пенсії та її невідновлення була відсутність у Пенсійному фонді Краматорська заяви пенсіонера про перерахування коштів на банківський рахунок в АТ "Ощадбанк". Таким чином, відповідальність за невиплату пенсії не була покладена на банк.

"Отже, відповідно до норм вищенаведеного порядку виплати пенсій та грошової допомоги через поточні рахунки в банках слідує, що номер рахунку на який отримувач пенсії просить перераховувати пенсію, зазначається саме отримувачем пенсії у його заяві, яка повинна ним підписуватись та особисто подаватися до органу Пенсійного фонду України", — наголосив суд.

Що ще варто знати

Нагадаємо, з рахунку чоловіка в державному Ощадбанку було списано 103 950 гривень. Представники банку повідомили, що операція виконана коректно з використанням усіх необхідних реквізитів. Проте чоловік наполягає на поверненні коштів.

Ми також писали, що рахунок клієнта державного Ощадбанку заблокували через декілька грошових надходжень, загальна сума яких становила 15 410 грн. Чоловік стверджує, що не розуміє, чому банк прийняв таке рішення, оскільки всі транзакції були легітимними, а його річний дохід досягає 4 мільйонів гривень.