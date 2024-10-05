Ощадбанк не дозволяє закрити кредитну картку у будь-якому відділенні

Картка Ощадбанку. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Клієнти державної фінансової установи Ощадбанк скаржаться на проблеми із закриттям кредитних карток. Зокрема, якщо процедуру вони хочуть здійснити не у тому ж відділенні, де раніше їх отримували.

Про це повідомляється на сайті "Мінфін".

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Відмова у закритті кредитної картки у іншому відділенні

Клієнтка Ощадбанку розповіла, що має зарплатну картку в додаток до якої оформили кредитну. Близько пів року тому вона перестала користуватися цими картками через звільнення з роботи. Проте, одного дня надійшло повідомлення про зміну умову договору. Зокрема, що з кредитної картки, а саме кредитного ліміту зніматимуть комісію за обслуговування. Через це клієнтка вирішила закрити картки, однак потім стикнулася з проблемами.

Попередньо дівчина поцікавилась чи треба закривати картки Ощадбанк виключно у тому відділенні, де їх оформили. Вона зазначила, що на картках немає коштів та будь-яких боргів. На що фахівці гарячої лінії запевнили, що закрити картку Ощадбанк можна у будь-якому відділенні.

"Звернулась я у найближче, пробула близько 2 годин в черзі, і виявилось, що закрити вони ніяк не можуть, треба тільки там, де відкривали. На моє запитання, чому контакт-центр відповідає інакше, відповіли що там працюють не зовсім компетентні люди, і що єдине, чим мені можуть допомогти, це закрити тільки зарплатну картку, а кредитну ну ніяк", — скаржиться клієнтка.

На момент публікації банк не надав офіційної відповіді на скаргу клієнтки. Натомість інші користувачі поділилися таким же негативним досвідом щодо закриття кредитної картки у будь-якому відділенні.

Нагадаємо, українські біженці, які через війну були змушені їхати за кордон, починають втрачати доступ до своїх коштів у Ощадбанку через заборону на низку дистанційних операцій. У державному банку порадили особисто їхати у відділення для розв'язання проблеми.

Також ми розповідали як клієнти скаржаться на застарілі правила щодо обміну карток чи закриття рахунків. Мовляв, це неможливо здійснити онлайн, що створює проблеми для клієнтів Ощадбанку, які перебувають за кордоном.