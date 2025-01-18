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У Німеччині зросла мінімалка — якою вона буде у 2025 році

18 січня 2025 16:50
Дубровенко Артур - Редактор економічних новин
Дубровенко Артур
Редактор економічних новин
Якою буде мінімальна зарплата в Німеччині у 2025 році
Банкноти євро в руці. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов
Дубровенко Артур - Редактор економічних новин
Дубровенко Артур
Редактор економічних новин

З 1 січня 2025 року в Німеччині набули чинності дві значні зміни, які принесуть користь студентам та тим, хто шукає роботу. Мінімальна погодинна оплата праці зросла до 12,82 євро, а поріг доходу мініробіт тепер становить 556 євро на місяць.

Новини.LIVE розповідають, який розмір мінімальної зарплати в Німеччині у 2025 році.

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Якою буде мінімальна зарплата в Німеччині у 2025 році

Згідно з даними ресурсу Studying-in-Germany, річне зростання мінімальної заробітної плати було розраховане на основі підвищення ставки з 12,00 євро до 12,41 євро на годину у січні 2024 року. Вже на початку 2025 року мінімальна погодинна оплата досягла 12,82 євро для штатних працівників, що відповідає мінімальній місячній валовій зарплаті у розмірі 2 222 євро.

За останні десять років Німеччина стабільно збільшувала мінімальну заробітну плату майже щороку, не допускаючи її зниження. З моменту запровадження Закону про мінімальну заробітну плату у січні 2015 року розмір мінімальної оплати праці зріс на 50% до початку 2025 року.

При цьому, згідно з даними Євростату, на початку 2022 року мінімальна зарплата в Німеччині становила 1 634 євро. Таким чином за три роки зростання становило 35%.

Що таке мінімальна зарплата

Мінімальна заробітна плата — це встановлений законом мінімальний рівень оплати праці за годину або місяць роботи, який є обов'язковим для виконання роботодавцями. Виплачувати працівникові офіційну зарплату нижче за цей рівень заборонено.

Як правило, мінімальна оплата праці виплачується працівникам, які виконують роботу, що не потребує спеціальних знань чи кваліфікації. Це можуть бути такі професії, як прибиральники, двірники, листоноші, працівники складів, заводів та інші подібні посади.

Рівень заробітної плати в Україні та країнах ЄС значно відрізняється, і, на жаль, не на користь нашої країни. Ми дослідили, наскільки мінімальна зарплата в ЄС більша за українську.

Водночас в Україні спостерігається зростання зарплат у різних галузях. У деяких сферах це зростання було більш відчутним, тоді як в інших рівень заробітної плати залишився без змін.

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