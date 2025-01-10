Мінімальні зарплати в Україні та ЄС: порівняння мінімальних зарплат у 2025 році

Порівняння мінімальних зарплат в Україні на ЄС. Графіка: Новини.LIVE

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Рівень заробітної плати, яку отримують працівники на аналогічних посадах в Україні та країнах ЄС суттєво відрізняються і не в кращий для нашої країни бік. Теж можна сказати й про мінімальні зарплати — показник, що фактично виступає соціальною гарантією та визначає нижню межу оплати та цінності праці. У всіх без винятку країнах ЄС рівень мінімальної зарплати значно вищий, ніж в Україні.

Новини.LIVE порівнюють розмір мінімальної зарплатні в Україні з країнами ЄС та розповідають, чи будуть підвищувати мінімальну зарплату в Україні.

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Що таке мінімальна зарплата

Мінімальна заробітна плата — це найменший рівень оплати праці, який роботодавці зобов'язані виплачувати своїм працівникам відповідно до закону. Цей показник визначає мінімальну ціну, за якою працівники можуть надавати свої послуги.

Прихильники підвищення мінімальної заробітної плати вважають, що це може сприяти скороченню розриву доходів. Вищі виплати дозволяють працівникам з низькими доходами забезпечувати базові потреби, а також стимулюють загальне економічне зростання. Крім того, збільшення мінімальної заробітної плати здатне підштовхнути до зростання доходів тих, хто заробляє трохи більше за мінімальний рівень.

Водночас критики стверджують, що збільшення мінімальної заробітної плати може призвести до скорочення робочих місць, особливо серед працівників із низькою кваліфікацією або тих, хто тільки починає свою кар'єру. Це пов'язано з тим, що роботодавці можуть не впоратися зі зростанням витрат на оплату праці та змушені будуть скорочувати штат або зменшувати робочі часи.

Крім того, підвищення мінімальної зарплати може виявитися неефективним інструментом боротьби з бідністю, оскільки значна частина працівників, які отримують мінімальну оплату, не є основними годувальниками у сім'ях із низьким рівнем доходу.

Яка мінімальна зарплата в Україні та чи підвищать її у 2025 році

Згідно із Законом "Про Державний бюджет України на 2025 рік", з 1 січня 2025 року мінімальна заробітна плата залишиться на рівні, встановленому у квітні 2024 року: 8 000 гривень, а погодинна ставка становитиме 48 гривень. У бюджетній декларації також зазначено, що розмір мінімальної зарплати та прожиткового мінімуму (що впливає на мінімальну пенсію) заморозять до 2027 року.

Міністр фінансів України Сергій Марченко зазначив, що у 2025 році Україна не може дозволити собі збільшення соціальних стандартів. Через обмежені фінансові можливості проєкт державного бюджету не передбачає підвищення прожиткового мінімуму та мінімальної заробітної плати.

"На даному етапі й це було домовлено з нашими партнерами, що в нас немає змоги підвищувати соціальні стандарти. В цьому році (2024 рік — ред.) ми підвищили мінімальну заробітну плату на 19% до 8 тисяч гривень. Ми вважаємо за можливе наступний рік зберегти цей розмір на весь рік", — додав Марченко.

При цьому варто враховувати, що підвищення податків, включаючи ПДФО (18%) та військовий збір (5%), призведе до зниження суми, яка сплачується "на руки". Наприклад, якщо 2024 року після вирахування податків працівник отримував 6 440 гривень, то у 2025 році ця сума зменшиться до 6 160 гривень.

Порівняння мінімальних зарплат в Україні та країнах ЄС

Для порівняння ми використовували дані з Євростату та відкритих джерел, щодо актуальних мінімальних зарплат у 2025 році у країнах Євросоюзу. Для зручності обчислення ми перевели розмір мінімальної зарплати в Україні у євро. Наразі вона становить 181,65 євро.

Також слід зазначити, що в Австрії, Данії, Фінляндії, Італії, Швеції та на Кіпрі відсутній встановлений законом рівень мінімальної заробітної плати.

Порівняння мінімальних зарплат в Україні та країнах ЄС. Інфографіка: Новини.LIVE

Країна Розмір місячної мінімальної зарплати в євро Різниця з мінімальною зарплатою в Україні Україна 181,65 - Бельгія 2 070,48 +1 039,8% Болгарія 477,04 +162,6% Греція 968,33 +433% Естонія 820,00 +351,4% Ірландія 2 146,30 +1 081,5% Іспанія 1 985,60 +988,59% Кіпр 1 000,00 +450,5% Латвія 700,00 +285,3% Литва 924,00 +408,6% Люксембург 2 570,93 +1 315,3% Мальта 925,34 +409,4% Нідерланди 2 134,08 +1 074,8% Німеччина 2 054,00 +1 030,7% Польща 1 095,79 +503,2% Португалія 956,67 +426,6% Румунія 743,37 +309,2% Словаччина 750,00 +312,8% Словенія 1 253,90 +590,2% Угорщина 675,27 +271,7% Франція 1 766,92 +872,7% Хорватія 840,00 +362,4% Чехія 755,24 +315,7%

Таким чином виходить, що у всіх країнах Європейського союзу без винятку розмір мінімальної заробітної плати значно вищий ніж в Україні. Найменший розрив "мінімалці" в України з Болгарією.

Але навіть в Болгарії, де розмір мінімальної зарплатні найнижчий серед країн ЄС, він на 2,5 раза вищий ніж в Україні. А ось громадянин Люксембурга, де "мінімалка" найвища в ЄС, за місяць отримує більше ніж 14 українських мінімальних зарплат. У Польщі, де нещодавно підняли рівень мінімальної зарплати, цей показник тепер в 6 разів вищий, ніж в Україні.

Мінімальна заробітна плата в країнах ЄС

У країнах Європейського Союзу є дві основні форми мінімальної заробітної плати. Перша форма — це закріплений на законодавчому рівні розмір мінімальної заробітної плати. Він встановлюється законами чи офіційними нормативними актами. Більшість країн ЄС дотримуються цієї системи.

Друга — визначається колективними договорами та запроваджена у шести країнах: Австрії, Кіпрі, Данії, Фінляндії, Італії та Швеції. Тут мінімальна заробітна плата встановлюється у рамках колективних угод між профспілками та роботодавцями. У деяких випадках ці договори включають положення про мінімальну оплату праці.

У 2022 році Європейський парламент затвердив нові правила щодо мінімальної заробітної плати для всіх працівників ЄС. Ухвалений закон, узгоджений з Радою Європи та спрямований на покращення умов праці, підвищення рівня життя працівників та стимулювання економічного та соціального прогресу. Новий норматив встановлює мінімальні стандарти оцінки адекватності мінімальної заробітної плати, передбаченої національними законами та/або колективними договорами.

Що включає нове законодавство ЄС щодо мінімальної заробітної плати:

розрахунок вартості національного споживчого кошика з урахуванням реальних цін, включаючи витрати на культурні, освітні та громадські заходи;

порівняння мінімальної заробітної плати з міжнародними орієнтирами, такими як 60% середньої валової заробітної плати або 50% від медіанної валової заробітної плати;

порівняння чистої мінімальної заробітної плати з рівнем бідності;

аналіз купівельної спроможності мінімальної заробітної плати.

Нові правила спонукають країни ЄС до:

розширення колективних переговорів щодо встановлення заробітної плати;

оновлення законодавчо встановленої мінімальної заробітної плати не рідше ніж раз на два роки, а в країнах з автоматичною індексацією — раз на чотири роки;

проведення трудових інспекцій для контролю за дотриманням законодавства та поліпшення умов праці;

забезпечення доступу працівників до механізмів вирішення спорів та можливості отримання компенсації у разі порушення їх прав.

Нагадаємо, у 2024 році в Україні суттєво зросла середня заробітна плата працівників у центральних держорганах. Зокрема, керівництву Центральної виборчої комісії у середньому на кінець року платили 310 тис. гривень.

Ми також розповідали про розмір про заробітної плати працівників правоохоронних органів у різних регіонах. Зазвичай пропонують дохід від 18 тис. до 35 тис. грн і більше, залежно від області, посади та умов праці.