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Найбільші зарплати у Німеччині — хто отримує до 100 тис. євро

8 січня 2025 10:12
Ксенія Симонова - Редактор
Зарплати у Німеччині — які фахівці заробляють до 100 тис. євро у 2025 році
Євровалюта у гаманці. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
Ксенія Симонова - Редактор

У Німеччині з січня 2025 року зросла мінімальна гарантована заробітна плата з 12,41 до 12,82 євро за годину роботи. Водночас, є професії, що дозволяють заробляти найбільше в цій країні.

Про це йдеться у матеріалі видання Ukrainianingermany.

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Гарантована оплата праці у Німеччині у 2025 році

Як зазначається, у січні 2025 року у Німеччині в рамках осучаснення гарантованої базової оплати праці відповідно до зростання вартості життя підвищилась мінімальна зарплата — до 12,82 євро/год.

Показник затверджує Комісія з питань мінімальної зарплати на основі рекомендацій і переглядається кожні два роки. Такий підхід дозволяє своєчасно коригувати зарплату залежно від економічних змін, надаючи підтримку стабільності доходів громадян. Мінімалка є обов’язковою для всіх повнолітніх працівників, незалежно від тривалості робочого часу та сфери роботи, окрім стажерів в рамках навчання та ознайомлення з професією, волонтерів та учасників добровільних соціальних програм.

Найприбутковіші професії в Німеччині у 2025 році

Водночас, у Німеччині є кілька професій, потреба на яких через низку причин зростає. Відповідно — оплата праці таких спеціалістів оплачується найвище — до понад 100 тис. євро за рік. У списку: фахівці сфери інформаційних технологій, медичні працівники, інженери, логісти та вчителі.

  • Оплата праці IT-фахівців

У Німеччині сфера інформтехнологій надалі перебуває на піку популярності, а спеціалісти з розробки програмного забезпечення, кібербезпеки та аналізу даних користуються особливим попитом. Компанії розвивають цифровізацію та автоматизацію, а відтак — зростає потреба у відповідних фахівцях.

У середньому, залежно від досвіду та спеціалізації, за таку роботу платять від 65 тис. до 100 тис. євро за рік.

  • Оплата праці працівників медичної сфери

Також у Німеччині через старіння населення збільшується потреба у спеціалістах медичної сфери. Найбільший попит на таких працівників: лікарів (терапевтів, хірургів, кардіологів), медсестер та доглядальників.

У середньому фахівці цієї сфери заробляють такі суми за рік: лікарі: 70 тис. — 120 тис. євро, медсестри: 35 тис. — 50 тис. євро.

  • Зарплати інженерів

Серед популярних професій — інженерні спеціальності (інженери-механіки, фахівці з автоматизації виробництва, електротехніки).

У середньому зарплата у таких фахівців становить від 60 тис. до 90 тис. євро за рік.

  • Оплата праці у сфері відновлюваних джерел енергії

Стабільний рух до використання екологічної енергетики створює потребу в спеціалістах відповідної сфери: з розробки сонячних і вітрових станцій, управління екопроєктами.

У середньому оплата праці у сфері відновлюваних джерел енергії коливається від 50 тис. до 80 тис. євро за рік.

  • Зарплати в логістичній сфері

На тлі зростання інтернет-торгівлі й міжнародної торгівлі збільшується потреба у кваліфікованих логістах: менеджерах з постачання, координаторах транспортних мереж.

Оплата праці у середньому таких фахівців становить від 45 тис. до 65 тис. євро за рік.

  • Оплата праці педагогів

У Німеччині спостерігається потреба у кваліфікованих вчителях та викладачах, особливо в сфері STEM (наука, техніка, інженерія, математика), фахівці для роботи з іммігрантами. У середньому фахівці такої сфери заробляють 40 тис. — 65 тис. євро за рік.

Раніше повідомлялося, що в Німеччині на початку 2025 року переглянули у бік підвищення мінімальну заробітну плату. Такі зміни стали гарантією соцзахисту громадян в цій країні.

Також ми писали, що українці мають право перебувати у Німеччині до 90 днів без відповідного статусу біженця. Однак необхідно знати деякі встановлені митні правила. 

Німеччина зарплати вчителі лікарі ринок праці

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