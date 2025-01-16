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Як зросли зарплати в Україні — статистика вакансій та галузей

16 січня 2025 14:50
Дубровенко Артур - Редактор економічних новин
Дубровенко Артур
Редактор економічних новин
Зарплати в Україні 2025: огляд зростання по галузях та вакансіях
Гроші у руці. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов
Дубровенко Артур - Редактор економічних новин
Дубровенко Артур
Редактор економічних новин

Ринок праці в Україні поступово відновлюється після кризи спричиненою війною. Згідно зі статистикою вакансій, український бізнес адаптовується до нових умов. Зарплати в Україні також ростуть. Втім, у деяких галузях це зростання дещо вище, а в деяких — рівень заробітної плати залишився незмінним.

Новини.LIVE розповідають як в Україні зросли зарплати у різних галузях. Дані ми взяли з аналітики ринку праці за 2024 рік одного з найбільших сайтів для пошуку роботи та розміщення резюме в Україні Rabota.ua.

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Як змінилась кількість вакансій

За аналітикою Rabota.ua. в Україні з 2022 року постійно відновлюється кількість вакансій, що може відображати покращення економічної ситуації. У третьому кварталі 2024 року кількість вакансій сягнула 113 800. При цьому порівняно з аналогічним періодом попереднього року у 2024 році зафіксовано зростання на 33%, а порівняно з попереднім кварталом  — на 2%.

Кількість вакансій на ринку праці в Україні
Статистика вакансій на ринку праці в Україні. Фото: Rabota.ua

Як змінились середні зарплати у торгівлі

По всій галузі у 2024 році зарплати виросли на 2,5%. Найбільше в торгівлі отримують керуючі магазином. Середня зарплатня на цій посаді дорівнює 26 300 грн. Найменше отримують продавці — 16 900 грн.

Як зросли середні зарплати у торгівлі

  • продавець: з 16 300 грн до 16 900 грн
  • вантажник: з 17 500 грн до 17 550 грн
  • касир: з 15 300 грн до 16 600 грн
  • керуючий магазином: з 25 800 грн до 26 300 грн
  • кухар: з 17 300 грн до 18 200 грн
  • по всій галузі: з 19 600 грн до 20 100 грн

Як змінились середні зарплати в АПК

Середні зарплати в агропромисловому комплексі у 2024 році виросли на 0,6%. Найбільше в АПК отримують водії. Середня зарплатня на цій посаді дорівнює 23 450 грн. Найменше отримують робітники — 16 810 грн.

Як зросли середні зарплати в АПК

  • робітник АПК: з 16 600 грн до 16 810 грн
  • бухгалтер: з 24 600 грн до 24 720 грн
  • спеціаліст с/г техніки: з 25 200 грн до 25 310 грн
  • водій: з 30 800 грн до 30 450 грн
  • інженер механік: з 20 300 грн до 20 350 грн
  • по всій галузі: з 25 400 грн до 25 560 грн

Як змінились середні зарплати у банківському секторі

У банківському секторі зарплати зростали активніше. Середній оклад по галузі тут сбільшився на 11,3%. Найбільше в банківському секторі отримують керівники відділень — 55 400 грн. Найменша зарплатня у спеціалістів операційної підтримки — 21 200 грн. 

Як зросли середні зарплати у банках

  • фінансовий консультант: з 29 600 грн до 32 400 грн
  • касир: з 22 400 грн до 23 800 грн
  • керівник відділення: з 51 600 грн до 55 400 грн
  • спеціаліст з кредитування бізнесу: з 26 800 грн до 27 600 грн
  • спеціаліст операційної підтримки: з 20 700 грн до 21 200 грн
  • по всій галузі: з 27 200 грн до 30 299 грн

Як змінились середні зарплати у FMCG

У FMCG (індустрія товарів повсякденного попиту) зарплати зросли на 4,8%. Найбільше тут отримують торгові представники — 33 500 грн. Найменша зарплатня у вантажників — 17 300 грн.

Як зросли середні зарплати у FMCG

  • торговий представник: з 31 800 грн до 33 500 грн
  • робітник складу: з 17 900 грн до 18 600 грн
  • продавець: з 18 200 грн до 18 900 грн
  • вантажник: з 16 600 грн до 17 300 грн
  • експедитор: з 24 900 грн до 24 700 грн
  • по всій галузі: з 21 700 грн до 22 749 грн

Як змінились середні зарплати у HoReCa

У HoReCa (готельно-ресторанний бізнес) зарплати зросли на 3,1%. Найбільше тут отримують кухарі — 22 100 грн. Найменша зарплатня у покоївок — 17 300 грн.

Як зросли середні зарплати у HoReCa

  • кухар: з 21 800 грн до 22 100 грн
  • офіціант/бармен: з 19 600 грн до 19 800 грн
  • продавець: з 17 800 грн до 18 200 грн
  • адмінперсонал: з 18 900 грн до 19 400 грн
  • покоївка: з 14 900 грн до 15 800 грн
  • по всій галузі: з 19 800 грн до 20 430 грн

Як змінились середні зарплати у телекомунікаційній галузі

У телекомунікаціях зарплати зросли на 3,8%. Найбільше тут отримують спеціалісти з послуг для бізнесу — 20 600 грн. Найменша зарплатня у спеціалістів з продажів — 17 300 грн.

Як зросли середні зарплати у HoReCa

  • спеціаліст з продажів: з 16 700 грн до 17 300 грн
  • спеціаліст з підтримки: з 17 700 грн до 18 200 грн
  • спеціаліст по мережам: з 19 300 грн до 19 600 грн
  • спеціаліст з послуг для бізнесу: з 20 250 грн до 20 600 грн
  • бухгалтер: з 18 600 грн до 18 900 грн
  • по всій галузі: з 20 900 грн до 21 700 грн

Як змінились середні зарплати у виробництві

У виробництві також зростали зарплати. Середній оклад по галузі зріс на 2,4. Найбільше тут отримують спеціалісти водії — 27 600 грн. Найменша зарплатня у робітників на складі — 18 800 грн.

Як зросли середні зарплати у виробництві

  • робітник на виробництві: з 22 400 грн до 23 050 грн
  • робітник на склад: з 18 300 грн до 18 800 грн
  • бухгалтер: з 22 500 грн до 25 400 грн
  • інженер механік: з 21 300 грн до 23 500 грн
  • водій: з 26 100 грн до 27 600 грн
  • по всій галузі: з 22 500 грн до 23 050 грн

Як змінились середні зарплати в IT

Єдиний сектор, який не показав зростання — це IT. Найбільше тут отримують спеціалісти data scienсе — 124 000 грн. Найменша зарплатня у marketing support roles — 45 000 грн.

Середні зарплати в IT

  • marketing support roles: 45 000 грн
  • technical support roles: 48 200 грн
  • data scienсе: 124 000 грн
  • web development: 68 000 грн
  • software engsneer: 74 000 грн
  • по всій галузі: 51 300 грн

Попри кризові тенденції, активність роботодавців і шукачів роботи демонструє помірне зростання, хоча й не без проблем. Відомо, які професії постраждали найбільше у 2024 році.

Невеликі зарплати та скарги на їхній розмір не завадили зростанню добробуту українців. Лише у третьому кварталі 2024 року зарплати населення зросли на 7,2% у порівнянні з довоєнним рівнем.

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Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

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