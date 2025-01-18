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В Германии выросла минималка — какой она будет в 2025 году

18 января 2025 16:50
Дубровенко Артур - Редактор экономических новостей
Дубровенко Артур
Редактор экономических новостей
Какой будет минимальная зарплата в Германии в 2025 году
Банкноты евро в руке. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов
Дубровенко Артур - Редактор экономических новостей
Дубровенко Артур
Редактор экономических новостей

С 1 января 2025 года в Германии вступили в силу два значительных изменения, которые принесут пользу студентам и тем, кто ищет работу. Минимальная почасовая оплата труда выросла до 12,82 евро, а порог дохода мини-работ теперь составляет 556 евро в месяц.

Новини.LIVE рассказывают, какой размер минимальной зарплаты в Германии в 2025 году.

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Какой будет минимальная зарплата в Германии в 2025 году

Согласно данным ресурса Studying-in-Germany, годовой рост минимальной заработной платы был рассчитан на основе повышения ставки с 12,00 евро до 12,41 евро в час в январе 2024 года. Уже в начале 2025 года минимальная почасовая оплата достигла 12,82 евро для штатных работников, что соответствует минимальной месячной валовой зарплате в размере 2 222 евро.

За последние десять лет Германия стабильно увеличивала минимальную заработную плату почти каждый год, не допуская ее снижения. С момента введения Закона о минимальной заработной плате в январе 2015 года размер минимальной оплаты труда вырос на 50% до начала 2025 года.

При этом, согласно данным Евростата, в начале 2022 года минимальная зарплата в Германии составляла 1 634 евро. Таким образом за три года рост составил 35%.

Что такое минимальная зарплата

Минимальная заработная плата — это установленный законом минимальный уровень оплаты труда за час или месяц работы, который является обязательным для выполнения работодателями. Выплачивать работнику официальную зарплату ниже этого уровня запрещено.

Как правило, минимальная оплата труда выплачивается работникам, выполняющим работу, не требующую специальных знаний или квалификации. Это могут быть такие профессии, как уборщики, дворники, почтальоны, работники складов, заводов и другие подобные должности.

Уровень заработной платы в Украине и странах ЕС значительно отличается, и, к сожалению, не в пользу нашей страны. Мы исследовали, насколько минимальная зарплата в ЕС больше украинской.

В то же время в Украине наблюдается рост зарплат в разных отраслях. В некоторых сферах этот рост был более ощутимым, тогда как в других уровень заработной платы остался без изменений.

Германия деньги минимальная зарплата рынок труда зарплата

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