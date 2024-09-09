Грошові перекази — у НБУ пропонують встановити нові ліміти

Банківська картка в руках. Фото: Today.ua

У Національному банку України (НБУ) виступили з пропозицією запровадити ліміти на грошові перекази між банківськими картками. Вони не повинні перевищувати розміри доходів, зазначені в анкетах.

Про це повідомив заступник голови Центробанку Дмитро Олійник, інформує пресслужба регулятора.

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Детальніше про ліміти на перекази

Як зазначив представник НБУ, регулятор радить банкам домовитися на рівні асоціації, щоб ключовим орієнтиром для застосування лімітів був підтверджений рівень доходів клієнтів, зазначений в анкеті. Відповідні ліміти мають бути встановлені одночасно по всьому ринку. Це необхідно, щоб уникнути зміни клієнтами одного банку на інший.

Олійник повідомив, що протягом наступного місяця Нацбанк почне формувати реєстр скомпрометованих банківських карток, а після цього — перелік "неблагонадійних" торговців.

Заява представника банку. Джерело: НБУ у FB

Водночас, у Національному банку згодом повідомили, що не йдеться про додаткові обмеження за рахунками банківських клієнтів.

Обмеження на перекази для бізнесу

29 серпня НБУ оновив правила здійснення касових операцій у нацвалюті. ФОПи та юридичні особи не можуть отримувати готівку за розрахунками з громадянами, якщо переказ здійснюється без відкриття рахунку.

Так, готівкові кошти, які громадяни будуть переказувати на користь ФОПів або юросіб, мають обов’язково зараховуватися платіжними сервісами на рахунки відповідних суб'єктів у безготівковій формі за номером IBAN.

У Національному банку пояснили, що нова норма має посприяти підвищенню прозорості платіжних операцій і скороченню використання платіжної інфраструктури в незаконній діяльності, особливо для ухилення від оподаткування під час купівлі-продажу товарів.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні оновили порядок ведення касових операцій у національній валюті, дозволивши громадянам не брати в супермаркетах гроші в рамках послуги "готівка на касі", якщо їхній стан неліквідний. Відповідні банкноти та монети мають утилізуватися.

Також в НБУ пояснили, що банки не мають права самостійно карати клієнтів за порушення правил фінансового моніторингу. Однак, згідно з законодавством, вони можуть припинити співпрацю з клієнтом у разі виявлення підозрілих фінансових операцій.