Денежные переводы — в НБУ предлагают установить новые лимиты

Банковская карточка в руках. Фото: Today.ua

В Национальном банке Украины (НБУ) выступили с предложением ввести лимиты на денежные переводы между банковскими картами. Они не должны превышать размеры доходов, указанных в анкетах.

Об этом сообщил заместитель главы Центробанка Дмитрий Олейник, передает пресс-служба регулятора.

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Подробнее о лимитах на переводы

Как отметил представитель НБУ, регулятор советует банкам договориться на уровне ассоциации, чтобы ключевым ориентиром для применения лимитов был подтвержденный уровень доходов клиентов, указанный в анкете. Соответствующие лимиты должны быть установлены одновременно по всему рынку. Это необходимо, чтобы избежать изменения клиентами одного банка на другой.

Олейник сообщил, что в течение следующего месяца Нацбанк начнет формировать реестр скомпрометированных банковских карт, а после этого — перечень "неблагонадежных" торговцев.

Заявление представителя банка. Источник: НБУ в FB

Ограничения на переводы для бизнеса

29 августа НБУ обновил правила осуществления кассовых операций в нацвалюте. ФЛП и юридические лица не могут получать наличные по расчетам с гражданами, если перевод осуществляется без открытия счета.

Так, наличные денежные средства, которые граждане будут переводить в пользу ФЛП или юрлиц, должны обязательно зачисляться платежными сервисами на счета соответствующих субъектов в безналичной форме по номеру IBAN.

В Национальном банке пояснили, что новая норма должна поспособствовать повышению прозрачности платежных операций и сокращению использования платежной инфраструктуры в незаконной деятельности, особенно для уклонения от налогообложения при купле-продаже товаров.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине обновили порядок ведения кассовых операций в национальной валюте, позволив гражданам не брать в супермаркетах деньги в рамках услуги "наличные деньги на кассе", если их состояние неликвидно. Такие банкноты и монеты должны утилизироваться.

Также в НБУ объяснили, что банки не имеют права самостоятельно наказывать клиентов за нарушение правил финансового мониторинга. Однако согласно законодательству они могут прекратить сотрудничество с клиентом в случае выявления подозрительных финансовых операций.