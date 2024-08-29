У НБУ розповіли, як банки будуть карати клієнтів за порушення фінмоніторингу

Гроші в гаманці. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Банки не мають права самостійно карати клієнтів за порушення правил фінансового моніторингу. Однак, згідно з законодавством, вони можуть припинити співпрацю з клієнтом у разі виявлення підозрілих фінансових операцій.

Про це повідомила пресслужба Національного банку України (НБУ).

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Покарання за порушення фінмоніторингу

Після того як у медіа з’явилась інформація про те, що банки нібито штрафують клієнтів за порушення в сфері фінансового моніторингу та стягують 20% від суми, що зберігається на їх рахунках, Нацбанк запевнив, що ці повідомлення є недостовірними.

"Законодавство з питань фінансового моніторингу не передбачає застосування банками будь-яких фінансових покарань до порушників правил фінансового моніторингу та стягнення за це "штрафу". Тобто банки не мають права застосовувати до громадян штрафні санкції через порушення у сфері фінансового моніторингу", — заявили в НБУ.

Зазначено, що закон про фінансовий моніторинг дозволяє банкам розривати ділові відносини з клієнтами та закривати їхні рахунки у визначених випадках. У такому разі кошти повертаються клієнту готівкою або на інший рахунок за наданими реквізитами, згідно з Положенням про фінансовий моніторинг. Банк може стягувати стандартну комісію за це.

"Національний банк України зі свого боку також не застосовує жодних штрафних санкцій до громадян за порушення. Усі заходи впливу регулятора, зокрема і в сфері фінансового моніторингу, стосуються лише фінансових установ", — додає НБУ.

Що ще треба знати

Нагадаємо, 27 серпня 2024 року в Україні запровадили обмеження на карткові перекази. Національний банк встановив тимчасовий ліміт між фізособами на наступні пів року.

Ми також писали, що Національний банк України оновив правила проведення касових операцій у національній валюті. Відтепер ФОПи та юридичні особи не зможуть отримувати готівку за розрахунками з громадянами, якщо переказ коштів здійснюється без відкриття рахунку.