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НБУ встановить жорсткий контроль за фінансовим ринком — деталі

30 серпня 2024 08:36
Ксенія Симонова - Редактор
Нацбанк готується встановити жорсткий контроль за фінансовим ринком
Будівля Нацбанку. Фото: Bank.gov.ua
Ксенія Симонова - Редактор

Національний банк України (НБУ) встановить більш жорсткий контроль за фінансовим ринком, зокрема щодо моніторингу пов'язаних осіб. Для цього змінив свою організаційну структуру.

Про це інформує пресслужба регулятора.

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Як зазначається, з метою покращення інституційної можливості регулятор реорганізує Відділ моніторингу пов'язаних із банками осіб. На його базі з'явиться Управління моніторингу пов'язаних осіб.

Очікується, що це посприяє:

  • більшій ефективності здійснення моніторингових функцій та визначення осіб, пов'язаних із фінустановами;
  • запровадженню виконання моніторингових та наглядових функцій за особами, пов'язаними з небанківськими фінустановами.

У зв'язку з цим до управління моніторингу пов'язаних осіб передадуть всі функції, які виконував Відділ моніторингу. Окрім того, управління отримає нові функції, передбачені українським законодавством. А саме:

  • виявлятиме під час здійснення нагляду за банками та небанківськими фінустановами ознак пов'язаності та підстав визначення осіб, котрі пов'язані з банками та небанківськими фінустановами;
  • напрацьовуватиме пропозиції з визначення осіб пов'язаних з банками та небанківськими фінустановами, вноситиме відповідні питання на розгляд Комітету з нагляду та регулювання діяльності банків, нагляду платіжних систем та Комітету з нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінпослуг;
  • здійснюватиме контроль за операціями банків та небанківських фінустанов із пов'язаними з ними особами та контролю за дотриманням ними вимог законодавства стосовно визначення таких осіб.

Що ще варто знати

Нагадаємо, банки не мають права самостійно карати клієнтів за порушення правил фінансового моніторингу. Однак, згідно з законодавством, вони можуть припинити співпрацю з клієнтом у разі виявлення підозрілих фінансових операцій.

Також ми писали, що НБУ оновив правила здійснення касових операцій у нацвалюті. Відтепер ФОПи та юрособи не зможуть отримувати готівку за розрахунками з громадянами, якщо переказ коштів здійснюється без відкриття рахунку.

НБУ банки фінанси контроль

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