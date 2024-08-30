Магазини видаватимуть готівку на касах інакше — нові правила Нацбанку

Нацбанк зобов'язав магазини видавати готівку на касах по-новому
В Україні оновили порядок ведення касових операцій у національній валюті, дозволивши громадянам не брати в супермаркетах гроші в рамках послуги "готівка на касі", якщо їхній стан неліквідний. Відповідні банкноти та монети мають утилізуватися.
Про це йдеться на сайті Національного банку України (НБУ).
Нові вимоги до видачі готівки на касах
Як зазначається, регулятор виступив з відповідним дорученням щодо ведення касових операцій суб’єктами господарювання.
"Національний банк України оновив порядок ведення касових операцій у національній валюті в Україні з метою приведення його у відповідність до актуальних вимог законодавства України та нормативно-правових актів регулятора", — йдеться у повідомленні.
У Нацбанку зазначили, що готівка, яку видають на касах, не має викликати жодного сумніву у її справжності та платіжності.
У зв'язку з цим НБУ доручив суб’єктам господарювання під час надання послуги "готівка на касі" видавати держателям платіжних карток тільки придатні до обігу платіжні купюри та монети, які не викликатимуть ні найменшого сумніву у платіжності.
"Натомість зношені банкноти не повинні потрапляти до клієнтів, а мають вилучатися та здаватися разом із готівковою виручкою до обслуговуючих банків", – наголосили у Нацбанку.
Також Національний банк зобов’язав суб’єктів господарювання задля мінімізації ризиків щодо схоронності грошей в обов'язковому порядку враховувати рівень небезпеки у разі самостійного перевезення та здавання ними готівкової виручки до фінустанови.
Що ще варто знати
Нагадаємо, в Україні у вересні 2024 року громадяни зможуть купувати українські товари та отримувати компенсації. Відомо, в яких супермаркетах діятиме програма національного кешбеку.
Також ми писали, що НБУ встановить більш жорсткий контроль за фінансовим ринком, зокрема щодо моніторингу пов'язаних осіб. Для цього змінив свою організаційну структуру.
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