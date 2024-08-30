Магазини видаватимуть готівку на касах інакше — нові правила Нацбанку

Розрахунок на касі. Фото: Shutterstock

В Україні оновили порядок ведення касових операцій у національній валюті, дозволивши громадянам не брати в супермаркетах гроші в рамках послуги "готівка на касі", якщо їхній стан неліквідний. Відповідні банкноти та монети мають утилізуватися.

Про це йдеться на сайті Національного банку України (НБУ).

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Як зазначається, регулятор виступив з відповідним дорученням щодо ведення касових операцій суб’єктами господарювання.

"Національний банк України оновив порядок ведення касових операцій у національній валюті в Україні з метою приведення його у відповідність до актуальних вимог законодавства України та нормативно-правових актів регулятора", — йдеться у повідомленні.

У Нацбанку зазначили, що готівка, яку видають на касах, не має викликати жодного сумніву у її справжності та платіжності.

У зв'язку з цим НБУ доручив суб’єктам господарювання під час надання послуги "готівка на касі" видавати держателям платіжних карток тільки придатні до обігу платіжні купюри та монети, які не викликатимуть ні найменшого сумніву у платіжності.

"Натомість зношені банкноти не повинні потрапляти до клієнтів, а мають вилучатися та здаватися разом із готівковою виручкою до обслуговуючих банків", – наголосили у Нацбанку.

Також Національний банк зобов’язав суб’єктів господарювання задля мінімізації ризиків щодо схоронності грошей в обов'язковому порядку враховувати рівень небезпеки у разі самостійного перевезення та здавання ними готівкової виручки до фінустанови.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні у вересні 2024 року громадяни зможуть купувати українські товари та отримувати компенсації. Відомо, в яких супермаркетах діятиме програма національного кешбеку.

Також ми писали, що НБУ встановить більш жорсткий контроль за фінансовим ринком, зокрема щодо моніторингу пов'язаних осіб. Для цього змінив свою організаційну структуру.